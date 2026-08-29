Concentración contra Mazón subraya que el derecho de las víctimas "tiene que estar por encima" de una garantía procesal

Imagen de la concentración - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en la Plaza de la Virgen, en València, ha vuelto a reclamar no aplicar el aforamiento al que fuera jefe del Consell el día de la dana, Carlos Mazón, porque "el derecho de las víctimas tiene que estar por encima de una garantía procesal como es un aforamiento autonómico" y ha lanzado 22 preguntas, las mismas que los meses que han pasado desde aquel 29 de octubre de 2024, día en el que fallecieron 231 personas: ¿Desde cuándo lo sabían? ¿Qué ha cambiado para que no vuelva a pasar? ¿Por qué nuestro gobierno autonómico no confía en la ciencia? ¿Llegaría hoy una alerta a tiempo? Estas son algunas de las 22 cuestiones que han exclamado los asistentes.

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano (ASV) han convocado esta cita cuando han cumplido 22 meses de la dana que dejó 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Algunos de los asistentes han mostrado camisetas con los lemas 'No al aforamiento de Mazón' o '20.11, ni oblit ni perdó' (ni olvido ni perdón) y pancartas con las consignas 'Ni de izquierdas ni de derechas. Queremos un gobierno que nos proteja', 'Mazón a prisión. València no te quiere', 'Menos mentiras y más justicia, asesinos' o 'Cuando se miente no solo se esconde la verdad, también la mentira'.

También han desplegado pancartas bajo el lema 'Veritat, Justícia, Reparació' (Verdad, Justicia, Reparación), 'Memòria, Justícia i Reparació' (Memoria, Justicia y Reparación) o '- PP, Vox y Tribunal Superior de Justicia cómplices' y han coreado proclamas como 'No són morts, són assassinats' (no son muertes, son asesinatos) y 'No a l'aforament, sí a Picassent' (no al aforamiento, sí a Picassent).

También, se han escuchado consignas como 'Consell dimissió'; 'No hi ha perdó, Mazón a la presó'; 'Menos toreros, más bomberos'; 'No es un Consell, es una mafia' o 'Más bomberos y menos toreros'. La concentración con la actuación de Pau Alabajos.

En declaraciones a los medios, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana-29O, Rosa Álvarez, ha recalcado que salen a la calle 22 meses después porque para los familiares de las víctimas mortales "ni el dolor ni la memoria ni la justicia" deben estar "de vacaciones".

Álvarez ha comentado además que continúan reclamando "lo que todavía no sabemos" y ha recordado el 3 de noviembre de 2025 "hicieron fuera" a Carlos Mazón, pero "sigue estando ahí, por lo menos de forma presencial cuando viene", ha dicho, para subrayar que el 'expresident' "no" ha abandonado la política.

"Volvemos a estar aquí, un mes, otro y todos los que hagan falta. Esperemos que algún día no haga falta venir para reclamar justicia, verdad y reparación, sino para que se vaya y darle las gracias ya definitivamente", ha pronunciado.

"SUELDAZO"

Por parte de la Asociación de Víctimas y Damnificados por la DANA de Valencia, Elisabeth González ha criticado que el "principal responsable" continúe "aforado", "cobrando un sueldazo" y "tenga la indecencia de no presentarse ni siquiera a su puesto de trabajo", en alusión a Carlos Mazón. Dicho esto, ha considerado que el "primer fallo" del Partido Popular ha sido "respaldar" al que fuera presidente de la Generalitat el día de la dana: "Tendrían que haberle invitado a salir por la puerta de atrás" y así "hubiesen dado un ejemplo a la ciudadanía".

Sobre si son "partidistas", ha subrayado que no. "Lo único que hay que hacer es leerse en nuestra querella" para "comprobar que hay agentes implicados tanto de la izquierda como de la derecha (...) porque en nuestra asociación tenemos asociados de todos los colores y el barro no tenía color y las víctimas que se llevó tampoco".

Dicho esto, ha proseguido, "también quiero decir que estamos trabajando en la cultura de emergencia desde el primer día porque estamos viendo que vamos para los dos años y continuamos igual" y ha criticado que "ni siquiera en los pueblos más afectados se ha solucionado todavía el problema del alcantarillado".

Así las cosas, también ha hecho hincapié en que la ciudadanía necesita "obras de emergencia" y no "de reconstrucción". "Son urgentes, como el propio nombre indica, y hasta el día de hoy estamos reclamando a todas las instituciones, tanto de izquierda como de derecha, que se pongan a trabajar en la Comisión Mixta", ha abundado, al tiempo que ha criticado que los trabajos de reconstrucción van "lentísimos", "a cuenta gotas".

INCENDIOS

En cuanto a los incendios que han azotado a España durante este verano, ha afeado que "hay que tener narices para disminuir un 15 por ciento el" presupuesto "en emergencias; hay que tener poca ética y poca moral para disminuir el presupuesto hace justamente un mes con la que está cayendo y los acontecimientos que estamos teniendo". Y ha aseverado que las asociaciones van a seguir trabajando en conjunto "pidiendo reparación, justicia y verdad" porque "hasta que no consigamos eso no vamos a sanar y las personas también necesitamos sanar y seguir adelante y vivir tranquilos".

Y por su parte, la presidenta de la Associació de Víctimes DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha insistido en que "casi dos años después seguimos reclamando verdad, justicia y reparación" y ha apuntado que se unen a la "indignación" del "pueblo valenciano" contra el Consell y el Ayuntamiento de València por la "falta de previsión" y "mala actuación", así como la "actuación negligente" en referencia al incendio declarado este jueves en El Saler y al de la Sierra Calderona. "Nos hace dudar --ha aseverado-- respecto a la previsión y cómo pueden actuar frente a nuevas lluvias en el mes de octubre".

"Seguimos pidiendo que no se le aplique el aforamiento a Carlos Mazón porque el derecho de las víctimas tiene que estar por encima de una garantía procesal como es un aforamiento autonómico. Pedimos que no se le aplique el aforamiento a Carlos Mazón", ha insistido.

Y ha censurado que Mazón "sigue de diputado, ha sido premiado y si sigue con el aforamiento, es porque tiene el apoyo de dos partidos, que son el Partido Popular y Vox". "Si esos dos partidos decidiesen ser valientes y quitarle o pedirle el acta a Carlos Mazón, podría ser llamado a declarar como testigo, como imputado, como decida la jueza, pero estaría en condiciones de poder ir al juzgado tal y como la jueza estime", ha concluido.