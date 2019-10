Una concentración defiende en València que la sentencia del 'procés' es "un error gravísimo": "Votar no es ilegal"

Publicado 14/10/2019 21:22:01 CET

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ha protestado este lunes en la plaza del Ayuntamiento de València contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del 'procés' y ha mostrado su "profundo rechazo" a una decisión judicial que consideran "un error gravísimo" y "sin ninguna base", puesto que "votar no es ilegal".

La protesta --impulsada por entidades como Acció Cultural del País Valencià (ACPV); Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (Decidim); Intersindical Valenciana, Escola Valenciana y otras organizaciones--, ha comenzado a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento para apoyar las movilizaciones de Cataluña de este lunes, secundadas también en otros puntos de la Comunitat Valenciana, como Alicante, Castelló y Gandia.

Las entidades han convocado esta movilización tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los impulsores del 1-O, que condena al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras a 13 años de prisión, a 11 años y medio a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a nueve años a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entre otros.

Los participantes, vestidos con camisetas amarillas, han reclamado "independencia" mientras sujetaban carteles y pancartas en los que se podía leer 'El País Valencià amb Catalunya', 'Amnistía', 'Autodeterminació' y 'Llibertat'.

Han mostrado esteladas, carteles con el rostro de los líderes del 'procés' y lazos amarillos, al tiempo que han coreado consignas como "Votar no es ilegal", "No estem tots, falten els presos", "La sentencia es una venganza", y "No es justicia, es venganza".

Además, un grupo de participantes ha colocado un lazo amarillo de grandes dimensiones en el suelo, mientras una muixeranga actuaba en mitad de la plaza del Ayuntamiento con la canción 'Bella Ciao' de fondo interpretada por una orquesta en directo.

El portavoz y secretario de ACPV, Toni Gisbert, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que la justicia española "tiene un problema muy grave" y "necesita una reforma urgente". Para Gisbert, la sentencia de los líderes del 'procés' es "un error gravísimo" y "sin ninguna base".

"Nadie puede entender que Cuixart o Junqueras son personas violentas. Eso no es creíble y no hay ninguna prueba de eso, y contrariamente, la única violencia que vimos fue la violencia policial del referéndum del 1 de octubre", ha apuntado.

"CIERRA CUALQUIER VÍA DE DIÁLOGO"

Respecto a las últimas declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que pide el "acatamiento" y el "cumplimiento íntegro" de esta sentencia porque "nadie está por encima de la ley", Gisbert ha asegurado que con ellas "cierra cualquier vía de diálogo" y cree que Sánchez "está jugando con fuego".

"Yo no sé con quién piensa formar gobierno para comenzar o cómo piensa resolver el conflicto en Cataluña si no es desde el diálogo", ha dicho el portavoz, a lo que ha añadido: "Si la izquierda --y él dice que representa a la izquierda o a una parte de la izquierda-- no es capaz de encontrar vías y diálogos, no sé, por tanto, cuál es la diferencia entre esa supuesta izquierda y la derecha".