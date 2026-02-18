Una concentración a las puertas de Corts denuncia el "borrado" de las políticas de igualdad del Consell por "voxtorsión"

Una concentración de la Coordinadora Feminista a las puertas de Les Corts denuncia el "borrado" de las políticas de igualdad del Consell por "voxtorsión" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una concentración de la Coordinadora Feminista de València con el lema 'Es busca consellera d'Igualtat' ha denunciado este miércoles a las puertas de Les Corts el "completo borrado" de estas políticas y ha exigido que haya una consellera del ramo "que sepa hacer su función y que plante cara a la 'voxtorsión', la extorsión que Vox está metiendo directamente contra las políticas de igualdad".

Así lo ha manifestado una de las portavoces de la Coordinadora Feminista de València, Puri Liétor, en declaraciones a los medios, en las que ha incidido en que los datos aportados por el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, en su comparecencia en la comisión de Régimen de las Instituciones de la Generalitat sobre los delitos contra la libertad sexual, "sobre todo de menores de 16 años, en Valencia se han incrementado un 118%".

"Está reclamando, por favor, apoyo y refuerzo en los centros educativos y nuestra supuesta consellera de Igualdad --Susana Camarero-- ha retirado la igualdad del nuevo decreto para los centros educativos valencianos", ha incidido Liétor, que ha calificado esta situación de "inaceptable" e "inadmisible": "No lo vamos a tolerar".

Así, y ante "la alarma que hay por las agresiones sexuales entre menores y de señores adultos a niñas, sobre todo menores", Puri Liétor ha clamado "Basta ya, basta ya de estafa y de engaño". Y ha apelado al Consell: "Si no ejerce sus labores que las tiene reconocidas, hay dos leyes valencianas detrás".

De un lado, "la ley que el PP cuando gobernaba con mayor absoluta en 2012 aprobó contra una ley integral contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres", que "señala directamente al área de educación y le está diciendo tenemos que entrar ahí para derribar todos los estereotipos sexistas, para derribar todo lo que ha separado a los sexos, y lo que está haciendo que las menores estén en esta situación de alarma social".

ACUSA AL CONSELL DE INCUMPLIR SU RESPONSABILIDAD

Asimismo, ha acusado al Consell de incumplir su responsabilidad "con nuestras y nuestros menores". "Y decimos basta, y decimos que no, que esta no es la política que el PP en su día se comprometió", ha afeado a los 'populares', a los que ha señalado: "Si algo está impidiendo que ese trabajo democrático del PP esté ahí, pues que lo digan y se enfrenten".

Pero también ha advertido de que desde los colectivos feministas no han "visto" la oposición "que también esté señalando al PP su compromiso democrático con los valores de la igualdad, que lo tiene". "Ha aprobado leyes que ahora ha borrado y ante ese borrado de las políticas de igualdad decimos que no, que esto es una estafa política y no la aceptamos", ha insistido.

Finalmente, ha subrayado que, si el PP "necesita votos, que los pelee de otra manera", pero no "con los derechos de los y de las menores para estar ahí ante su libertad sexual". "Que esto acabe ya", ha clamado. Y ha argumentado que, si la consellera de Igualdad, Susana Camarero, "no sabe cumplir con su responsabilidad, se vaya y entre una que sepa señalar".