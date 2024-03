Una concentración reclama "derechos básicos" para las personas trans y una sistema educativo que "forme en diversidad"

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ha exigido en València que todas las personas trans "tengan derechos básicos" y "no se utilicen como moneda de cambio para ganar unos pocos escaños", al tiempo que ha demandado un sistema educativo que "forme en diversidad" y que se apliquen protocolos "eficaces y eficientes" para prevenir el 'bullying' en los centros escolares.

La protesta, realizada en el marco del Día de la visibilidad trans, ha sido convocada por Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, y se ha celebrado en la tarde de este domingo en la plaza del Ayuntamiento de València, frente a la casa consistorial.

Los, las y les asistentes han portado diversas banderas trans y han encabezado la protesta con una pancarta con el lema 'Derechos trans = derechos humanos', un cartel que fue utilizado en la concentración de 2021 y que se ha reutilizado para "recordar todo lo que ha costado la lucha por la visibilidad trans" y "dejar claro" que el colectivo "no está dispuesto a perder la ley trans autonómica". Asimismo, han proclamado consignas como "Ací està la resistència trans" y "Mi familia mola más porque tiene un niñe trans".

La coordinadora del grupo trans de Lambda, Raquel Ruiz, ha recalcado, en declaraciones a Europa Press, que reivindican "la existencia de las personas trans". "Existimos en un pasado, existimos en un presente y existiremos en un futuro por mucho que a las personas les moleste", ha subrayado.

En este sentido, ha exigido "una educación diversa" que "fomente los valores de igualdad y de respeto", al tiempo que ha pedido que "se reconozca a las personas trans por lo que son: personas merecedoras de derechos".

"Pedimos que no se nos señale, que no se nos agreda y que nos respeten", ha resaltado, y ha añadido que "no piden ninguna extravagancia ni ningún privilegio". De esta manera, ha reclamado una educación que "forme en diversidad" y que se apliquen protocolos "eficaces y eficientes" para prevenir el 'bullying' en los centros escolares.

Asimismo, ha reclamado que las personas trans "deben estar protegidas", puesto que "tienen una discriminación específica", por lo que ha demandado que se les apoye hasta que "se integren en todos los ámbitos de la sociedad".

Por ello, ha insistido en que la educación "debe empezar por las escuelas", ya que es "donde se forman los adultos que van a formar parte de la sociedad". "Los, las y les niñes deben educarse en diversidad, trabajar en el ahora, para formar una sociedad mejor en el futuro", ha continuado.

"Las personas trans queremos aprender en un entorno seguro porque no tenemos nada malo, ninguna enfermedad y merecemos respeto, además merecemos una formación digna para poder tener una vivienda y no acabar en la marginalidad, en la violencia o ser excluidas por los sectores reaccionarios", ha concluido.

"AMPLIAR DERECHOS"

Los, las y les participantes han leído un manifiesto en el que han denunciado "el retroceso que supone la censura de los libros sobre diversidad y temática LGTBI+ en los centros públicos", un hecho que han calificado como "una situación que debe servir para actuar, mantenerse firme y no dar ni un solo paso más atrás", según ha informado Lambda en un comunicado.

En este sentido, el colectivo pretende "erradicar las discriminaciones por transfobia en todos los ámbitos de la sociedad democrática" y "utilizar la educación como herramienta fundamental", puesto que "educar en diversidad es la clave del respeto".