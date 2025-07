Una concentración en València denuncia la "criminalización racista" en Torre Pacheco: "Queremos vivir en paz y armonía"

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en València ha denunciado este viernes por la tarde la "campaña de criminalización y violencia racista" que se produce en Torre Pacheco (Murcia), "especialmente contra la comunidad marroquí". "Queremos vivir en paz y en armonía y que esa oleada de odio y de la extrema derecha no puede ir para más", han reclamado.

Así se han manifestado una de las portavoces de la plataforma València Pels Drets de les Persones Immigrades, Boutaina El Hadri, durante la concentración, organizada por la plataforma València Pels Drets de les Persones Inmigrades, que se ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento de València.

La concentración ha denunciado que "frente al racismo y la xenofobia, la respuesta es la unidad". Los participantes han lanzado proclamas como 'Torre Pacheco no está sola', 'No nos vamos' o 'Mazón dimisión'. Además, se han podido ver diversas pancartas y carteles en los que se podía leer 'València contra l'odi', 'Ningún ser humano es ilegal' o 'Todos somos iguales'.

Las portavoces de la plataforma València Pels Drets de les Persones Immigrades, Fatine Sakri y Boutaina El Hadri, han expresado que se han concetrado "contra el odio, contra el racismo, contra la morofobia, contra la islamofobia y en solidaridad con las personas que están en Torre Pacheco".

En este sentido, Sakri ha lamentado que, en pleno 2025, "hay personas encerradas en sus casas que tienen miedo a salir, personas que han perdido sus negocios". Además, ha denunciado que ahora "hay una excusa para cometer acciones racistas y que las personas lo aplaudan".

Asimismo, ha incidido en que ahora hay casos de islamofobia que son grabados, pero considera que no es la norma y la mayoría no son filmados, y ha denunciado que hay un "racismo histórico basado en una historia colonial". "Lo vemos ahora en la actualidad en la ley de extranjería, en la existencia de los CIE, en la política de fronteras, durante la dana, cuando el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ligó los robos con la inmigración", ha relatado.

"No queremos que se nos instrumentalice o se nos criminalice, no queremos ni que nos utilicen ni que nos señalen, queremos políticas antirracistas frente a lo que pasa, porque no queremos que se repita", ha aseverado.

Por su parte, El Hadri ha apuntado que "muchas mujeres marroquíes querían estar aquí y no han podido venir porque tienen miedo, y eso una sociedad democrática no lo puede permitir". "Los que tienen que tener miedo y deberían estar encarcelados, son los partidos de extrema derecha, son los fachas, son los neonazis", ha espetado.

Asimismo, ha agradecido a las 1.250 entidades que firmaron el manifiesto en contra del odio, porque cree que el documento muestra a toda la Unión Europea que se puede convivir. "Queremos vivir en paz y en armonía y que esa oleada de odio y de la extrema derecha no puede ir para más", ha enfatizado.

En la misma línea, la portavoz ha descrito estos movimientos que "se apoyan en las redes sociales" y ha lamentado que "al final el mensaje cala", pues se trata de "un mensaje sencillo, directo, vacío de contenido y ahí es donde está el trabajo que nos espera como sociedad civil organizada", ha concluido.

DENUNCIAN LA "CACERÍA DE INMIGRANTES"

Durante la lectura del manifiesto por parte de las portavoces, han rechazado la "campaña de criminalización colectiva" contra la población marroquí en particular y la migrante en general, residente en Torre Pacheco. A su vez, han condenado los llamamientos a la violencia, a la "cacería de inmigrantes por grupos de extrema derecha". Asimismo, se ha dicho que la justicia "no puede ni debe ser sustituida por linchamientos morales ni por persecuciones mediáticas o sociales".

"Apostar por la convivencia no es sólo rechazar el odio, sino también promover espacios de encuentro, diálogo y cooperación que fortalecen el tejido social y garantizan la seguridad y el bienestar de todas estas personas sin distinción", han aseverado.

También se ha aprovechado la concentración para denunciar la situación actual de las personas inmigrantes ante unas instituciones que "dificultan su regularización" y contra "el genocidio sufrido en Palestina".