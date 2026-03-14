Una concentración en València denuncia el "maltrato del festejo taurino": "No representa a España"

Imagen de la concentración antitaurina en la Plaza de Toros de València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, convocada por el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) y Animal Save, con el lema 'Valencia antitaurina', ha denunciado frente a la Plaza de Toros de València el "maltrato del festejo taurino", ya que "no representa a España y mancha de sangre inocente la vida".

En la manifestación, que ha iniciado pasadas las 16 horas, se han escuchado proclamas como "Tauromaquia abolición", "Maltrato animal", "Con el sufrimiento, yo no me divierto", "Valencia es antitaurina", "Ver a un animal sufrir, ¿cómo os puede divertir", "Ponte tú, si el toro no sufre" o "La tortura no es cultura", entre otras.

Diego Nevado, voluntario de Pacma València, ha revelado, en declaraciones a Europa Press, el objetivo de la concentración: "Pedimos el fin de la tauromaquia en todas sus formas, porque creemos que una sociedad evolucionada debe disfrutar sin explotar a los animales".

"Denunciamos las cantidades de dinero público que se destinan a esta actividad y el adoctrinamiento de los niños, que es con quienes se empieza a normalizar esta actividad", ha subrayado. También ha remarcado que, "pese al rechazo social, hay personas que todavía acuden a la plaza" y ha insistido en que la Administración "sigue permitiendo la tauromaquia, cuando la mayoría está en contra".

"SI EL TORO NO SUFRE, PONTE TÚ"

Irene Mora, coordinadora de Pacma, en la lectura del manifiesto, ha expuesto que "se dice que la tauromaquia es fiesta nacional", pero "si se entiende una fiesta como diversión, esta premisa no se cumple en la plaza". "Solo los espectadores se lo pasan bien, ya que el toro, no disfruta de absolutamente nada", ha señalado.

A su vez, Mora ha aseverado que las corridas de toros tampoco son "un festejo nacional", ya que, a su criterio, "lo nacional pertenece a la totalidad y la inmensa mayoría rechaza esta celebración". "Por tanto, ni fiesta ni nacional; es una vergüenza que se conozca en el mundo por semejante espectáculo", ha lamentado.

"Se nos dice que las corridas de toros son una tradición o que el toro y el torero se enfrentan en igualdad de condiciones, pero ¿desde cuándo es así?", se ha preguntado. La coordinadora también ha hecho referencia a la vivencia del animal: "Si el toro no sufre, ponte tú, porque puede llegar a vivir hasta 20 años, pero cuando cumple cuatro o cinco morirá en una plaza sin desarrollar sus capacidades como ser vivo".

Así las cosas, ha explicado que el toro en una corrida es un "actor secundario, un mero instrumento para que el torero, actor principal, se luzca en su faena". "No vemos al toro, sino los movimientos y bravuconadas del torero con chulería y machismo para lucirse mientras el animal se desangra", ha zanjado.