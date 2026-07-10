El concierto multimedia 'Armonía eclíptica' unirá en Castelló música y divulgación en torno al eclipse

Concierto sinfónico en Tulsa (Estados Unidos) acompañado de imágenes astronómicas como las que podrán verse en ‘Armonía eclíptica’. - REMITIDA CSIC/ KV 265

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han programado en el Auditori de Castelló el concierto multimedia 'Armonía eclíptica', una propuesta que une música, arte visual y divulgación científica en torno al eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto.

La cita tendrá lugar el 31 de julio a las 20.00 horas y contará con la participación de la Orquestra Simfònica de Castelló. El concierto forma parte de un ciclo promovido por el CSIC en colaboración con distintas formaciones sinfónicas españolas, con motivo de los eclipses solares que podrán observarse desde España en 2026, 2027 y 2028.

Las piezas del programa incluyen obras de los compositores John Estacio, Joaquín Rodrigo, Gustav Holst, Maurice Ravel y Ginastera Panambi. Sus melodías estarán acompañadas de producciones visuales creadas específicamente para la ocasión por KV 265, una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a la comunicación de la ciencia a través del arte. Sus montajes, que siguen de forma acompasada la música en directo de las interpretaciones orquestales, se han mostrado en más de 260 conciertos.

Madrid, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Burgos y Soria son las ciudades españolas que han acogido los conciertos de 'Armonía eclíptica', a las que ahora se suma Castellón de la Plana. Por último, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en Asturias, será la sede del cuarto ciclo de conciertos, que se celebrará la primera semana de agosto con la colaboración de la orquesta sinfónica Oviedo Filarmonía.

Las proyecciones audiovisuales incorporan imágenes grabadas en Galicia, Asturias y Castilla y León durante el verano de 2025 por el director ejecutivo de KV 265, José Francisco Salgado, y el investigador del Instituto de Física Fundamental del CSIC, Juan Ramón Pardo Carrión, uno de los responsables de la iniciativa. Este material permitirá acercar al público los fenómenos astronómicos asociados a los eclipses solares a través de una experiencia inmersiva que integra ciencia, música y patrimonio.

El repertorio del concierto constará de dos partes. La primera comienza con 'Solaris', de John Estacio, una pieza que explora la potencia del Sol. A continuación, se interpretará 'A la busca del más allá', de Joaquín Rodrigo, un poema sinfónico sobre la exploración del espacio al que acompañará un recorrido visual desde la Tierra hasta el cosmos. La primera sesión concluirá con 'Mercurio' y 'Neptuno', de la popular 'suite' orquestal 'Los planetas', de Gustav Holst.

UNIVERSOS SONOROS

En la segunda parte, el público podrá adentrarse en los universos sonoros creados por Maurice Ravel a través de las dos 'suites' orquestales de 'Dafnis y Cloe'. El programa previsto para Castellón de la Plana incorpora, además, el 'Bolero', que, con el carácter reiterativo de su música, es un espejo de las repetitivas órbitas celestes que crean patrones diferentes, de los que los eclipses totales de Sol son su manifestación más espectacular.

Las entradas para el concierto en el Auditori de Castelló son gratuitas y pueden obtenerse en la página web del Institut Valencià de Cultura.