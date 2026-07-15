Concovada una nueva concentración de 'Mazón a presó' con velatorio el 29 de julio ante el Palau de la Generalitat

Archivo - Una mujer sostiene una pancarta durante una manifestación para exigir la dimisión de Mazón, a 1 de marzo de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han convocado para el miércoles 29 de julio una nueva concentración con el lema 'Mazón a presó' que esta vez irá acompañada de un 'velatorio' simbólico y tendrá lugar en la plaza Manises de València, donde se ubica el Palau de la Generalitat, a las 20.00 horas.

De esta forma regresa a la capital valenciana la protesta mensual por la gestión de la dana, después de que en junio las entidades llevasen la movilización a Paiporta. Precisamente, este martes la jueza que instruye la causa en la que se investiga esta gestión elevó a 231 los fallecidos por las inundaciones.

La última manifestación tuvo lugar el 28 de junio, encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana, y volvió a exigir el acta de diputado al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de las riadas, esta vez desde Paiporta.

La marcha, convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV), salió pasadas las 19.00 horas de la plaza de la Iglesia de Sant Jordi de Paiporta, una de las localidades más afectadas por las inundaciones.