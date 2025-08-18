Un conductor de 53 años muere en la CV-750 entre Xaló y Alcalalí (Alicante)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 53 años ha fallecido este lunes en la carretera CV-750 entre los términos municipales de Xaló y Alcalalí, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha indicado que la autopsia revelará las causas del fallecimiento de esta persona.

El aviso se ha recibido sobre las 08.00 horas por accidente de coche, tras lo que ha movilizado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Desde el equipo médico han realizado las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización al varón, pero no ha respondido y han acabado confirmando su fallecimiento.

Por su parte, el Centro de Gestión de Tráfico ha detallado a Europa Press que los hechos se han producido a la altura del kilómetro 3,5 de la citada vía.