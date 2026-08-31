Un conductor da positivo en alcohol y resulta herido leve tras impactar su coche contra una farola en Alicante

Imagen del siniestro con el vehículo implicado y la farola derribada
Imagen del siniestro con el vehículo implicado y la farola derribada - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 31 agosto 2026 13:56
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   ALICANTE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un conductor ha dado positivo en consumo de alcohol y ha resultado herido leve tras chocar su coche contra una farola a primera hora de este lunes en la avenida de Villajoyosa, a la altura de la Cantera, en la ciudad de Alicante.

   Fuentes municipales consultadas por Europa Press han precisado que en el coche iban otros dos ocupantes, que han salido ilesos del accidente, y que los hechos se han registrado a las 06.58 horas en la citada vía, en sentido Alicante.

   Las mismas fuentes han señalado que la Policía Local ha tenido que cortar la circulación en los dos sentidos después de que se haya derribado la farola a consecuencia del impacto. El tráfico se ha restablecido a las 08.16 horas.

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