El Congreso Internacional de Turismo Universidad-Empresa apuesta por un modelo turístico más sostenible - UJI

CASTELLÓ 29 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El XXIX Congreso Internacional de Turismo Universidad-Empresa, celebrado los días 28 y 29 de octubre en la Universitat Jaume I bajo el lema 'Slow Tourism: conectando con la esencia', ha concluido hoy con un llamamiento a avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, respetuoso con la identidad de los territorios y comprometido con las comunidades locales.

El encuentro, que ha contado con más de 140 personas inscritas, ha reunido a investigadores, profesionales, estudiantado y representantes del sector turístico. Organizado por la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI), con el patrocinio de la Diputación Provincial de Castellón, a través del Patronato Provincial de Turismo, y la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, el Congreso se consolida como un foro de referencia para el intercambio de conocimiento entre universidad y empresa.

Entre las intervenciones más destacadas ha figurado la conferencia de Isabel Sánchez Tejado, especialista en turismo rural sostenible y turismo generativo, titulada 'Turismo Generativo: cuando visitar un territorio significa generar valor', en la que ha abordado un nuevo enfoque turístico orientado a generar un impacto positivo en los destinos y sus comunidades.

Por su parte, Alberto Ecay, director del Servicio de Desarrollo Territorial Sostenible del Turismo del Gobierno de Navarra, ha presentado la experiencia de este destino en su ponencia 'Navarra. Así cuidamos de nuestro secreto', mientras que M.ª Luisa Vázquez, de la Universitat de València, ha explorado nuevas posibilidades para el turismo urbano a través de 'Alternativas de turismo en la ciudad: el itinerario Cultural Europeo de farmacias históricas y jardines medicinales'. A estas tres conferencias se han sumado tres paneles de expertos centrados en el Slow Tourism y sus oportunidades.

Durante la clausura, el director del Congreso y catedrático de la UJI, Rafael Lapiedra, ha sintetizado las principales conclusiones de las dos jornadas, entre las que ha destacado que "el turismo del futuro pasa por desacelerar el ritmo, conectar con la identidad local y poner la sostenibilidad en el centro de toda la cadena de valor".

Lapiedra ha identificado tres grandes ejes estratégicos para avanzar hacia este modelo turístico. En primer lugar, ha subrayado la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada, imprescindible para coordinar políticas turísticas, apoyar a los emprendedores locales y consolidar destinos equilibrados y sostenibles.

En segundo lugar, ha destacado la importancia de la concienciación y corresponsabilidad del viajero, y ha señalado que "el turista ya no es un mero espectador pasivo, sino un agente activo en la preservación de los destinos". En este sentido, ha incidido en la necesidad de promover un consumo responsable que favorezca el comercio local y reduzca el impacto ambiental.

Finalmente, ha defendido el diseño de experiencias turísticas auténticas y comprometidas con la sostenibilidad, sobre lo que ha afirmado que "es necesario ir más allá de la etiqueta 'verde' y estructurar productos turísticos que pongan en valor la cultura local, la biodiversidad, la gastronomía de kilómetro cero y la equidad social".