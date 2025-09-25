El consejo económico y social de la provincia de Alicante analizará el lunes las propuestas de las cámaras de comercio

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo económico y social de la provincia de Alicante se reunirá el próximo lunes 29 de septiembre en una sesión ordinaria que tendrá como punto principal del orden del día la exposición de situación y propuestas de mejora de las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoi y Orihuela.

De esta forma, el grupo integrado por los órganos camerales de la provincia estrena el nuevo plan y procedimiento de trabajo que se acordó en la reunión del órgano celebrada el pasado mes de julio, por el que los diferentes agentes participantes se han agrupado por sectores para agilizar y hacer más operativas las reuniones y los temas que se van a abordar, según ha indicado la Diputación en un comunicado.

Según el orden del día del próximo lunes, las cámaras de comercio de la provincia presentarán durante la reunión sus propuestas de mejora de posicionamiento en el territorio y, posteriormente, se abrirá un debate para analizarlas e incorporar las aportaciones que pudieran hacer el resto de miembros del consejo.

Los nueve grupos que conforman el consejo económico y social según la distribución acordada son la Cámara de Comercio de Alicante, la Cámara de Comercio de Alcoi y la Cámara de Comercio de Orihuela. También FAPA, Concapa, Covapa y Escola Valenciana. En tercer lugar, están la Autoridad Portuaria, Consejos Reguladores de la DO de Alicante, Asaja y la Federación de Cofradías de Pesca.

Le siguen el Colegio de Médicos y Colegio de Enfermería y, en quinto lugar, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH). En sexto lugar y séptimo, respectivamente, están los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEV.

En el octavo bloque, están la Unión de Consumidores de Alicante, la Federación Alicantina de Amas de Casa y Consumidores Lucentum y, en noveno lugar, Cocemfe, la Asociación contra el Cáncer y el Cuerpo Consular de la Provincia de Alicante.

Los grupos presentarán en distintos plenos, un total de cinco, hasta el próximo mes de enero las diferentes propuestas sectoriales. Con todas las conclusiones, se elaborará un documento único para implementar dentro de las competencias de la Diputación y en colaboración con otras entidades las iniciativas que se consideren "más oportunas".

FUNCIONES

El consejo económico y social de la provincia de Alicante tiene entre sus principales funciones encauzar el diálogo entre los agentes económicos y sociales, emitir informes sobre proyectos, elaborar estudios relacionados con asuntos de interés que afecten al desarrollo territorial o fomentar la participación ciudadana a través de la organización de jornadas, seminarios, foros y debates.