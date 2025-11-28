El Consejo de Gobierno de la UJI aprueba el proyecto de presupuesto de 158 millones para 2026

Archivo - Campus de la UJI - UJI - Archivo

Da el visto bueno a la implantación del Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual

CASTELLÓ, 28 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I de Castelló ha aprobado el proyecto de presupuesto de la UJI para el año 2026 -la aprobación definitiva corresponde al Consejo Social- por un importe de 158 millones de euros.

Este presupuesto se ha elaborado en un contexto de tensión geopolítica global y con la información que se desprende del Instrumento de Programación y Financiación (IPF) para el periodo 2026-2029, que se firmó por las cinco universidades públicas valencianas y la Generalitat Valenciana el pasado 8 de octubre de 2025. Con el cambio en la presidencia del gobierno autonómico, se ha retrasado el proceso de aprobación del presupuesto de la Generalitat para 2026, según ha informado la UJI en un comunicado.

El proyecto de presupuesto asciende a 158.483.000 euros, dividido en 140.612.455,06 euros de los ingresos y gastos no afectados -los que atienden el funcionamiento ordinario de la Universidad-, y 17.870.544,94 euros de los afectados -aquellos que cuentan con una financiación específica para la realización de proyectos concretos-.

Este presupuesto permite dar continuidad a los proyectos y actividades, y ejecutar las diversas acciones previstas en el Plan de Acción de Gobierno de la UJI. El documento también incluye las bases de ejecución del presupuesto, que han sido revisadas con profundidad para mejorar la gestión, y las tarifas de cesión de espacios, equipación, actividades y cursos de la Universidad para el año 2026.

El proyecto de presupuesto sigue estando vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se mantiene en su elaboración el enfoque con perspectiva de género. Al incluir la totalidad de las políticas a llevar a cabo por la Universidad a lo largo de su vigencia, se configura como un instrumento eficaz de responsabilidad social, progreso en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y la transversalidad de género.

DOBLE GRADO

Por otra parte, el Consejo de Gobierno a dado el visto bueno a la implantación del Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual, que responde a una necesidad formativa y a una demanda social "ineludibles". Con este doble grado, del cual se ofrecerán cinco plazas, se forja un perfil profesional con una visión completa del proceso creativo y su producción, desde la idea hasta la distribución y la comunicación, materializada en un dossier de proyectos híbridos.

Además, el doble grado responde a las demandas explícitas y actuales del mercado laboral y a las tendencias irreversibles de las industrias creativas del videojuego y del audiovisual, que ya no solo colaboran, sino que se fusionan, como demuestra la realidad diaria del sector, ha apuntado la UJI.

El nuevo perfil profesional que se crea con el Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual cubrirá roles emergentes, como por ejemplo el de guionista interactivo o diseñador ludo-narrativo; el de especialista en realidad virtual y realidad aumentada; o el de dirección creativa para proyectos transmedia.

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la adhesión de la Universitat Jaume I a la Sociedad Catalana de Matemáticas, filial del Institut d'Estudis Catalans, que trabaja para extender el conocimiento de las ciencias matemáticas al conjunto de la sociedad de habla catalana y para fomentar tanto la enseñanza como la investigación, tanto teórica como aplicada.

La Sociedad Catalana de Matemáticas desarrolla un amplio abanico de actividades, entre las que destacan los encuentros matemáticos, los premios, las publicaciones especializadas y, desde 1996, la organización de la Prova Cangur: un juego-concurso formado por 30 retos matemáticos creativos e imaginativos que buscan estimular y motivar el aprendizaje de las matemáticas a través de la resolución de problemas.