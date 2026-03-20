El Consell acusa al Gobierno de "hacer negocio" con la guerra en Irán y cree que Sánchez "llega tarde" con sus medidas

Archivo - Miguel Barrachina, portavoz del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha acusado al Gobierno de España de "hacer negocio" con la guerra en Irán y ha considerado que el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, llega "tarde" con el plan de medidas que ha anunciado este viernes para paliar el impacto económico del conflicto, que incluirá 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros y que, a su juicio, "se quedan cortas".

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, después de que Sánchez haya anunciado el citado plan tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario. "Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio", ha destacado el jefe del Ejecutivo.

Barrachina ha sostenido que el Gobierno "llega tarde" y, como ejemplo de ello, ha incidido en que el "gobierno vecino de Portugal" anunció estas medidas "a los dos días del comienzo de la guerra", mientras que en España "llevamos tres semanas".

"El Gobierno de Pedro Sánchez llega tarde y roto, con una parte que no han querido entrar inicialmente al Consejo de Ministros", ha apuntado sobre el retraso de más de dos horas, debido a las exigencias de los ministros de Sumar en cuanto a incluir las medidas sobre la prórroga de los contratos de alquiler y el control a los márgenes empresariales.

Además, ha valorado que las medidas detalladas por el presidente del Gobierno "se quedan cortas" y, al respecto, ha destacado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ofreció acordar algunas como la rebaja en el IVA de la luz y el gas al 5% y bonificaciones en hidrocarburos".

Dicho esto, ha acusado al Gobierno central de "hacer negocio" con la guerra y ha argumentado que cada aumento en el precio de los hidrocarburos "viene sujeto a un gravamen nacional proporcional".

A DÍA DE HOY EL GOBIERNO RECAUDA "MUCHO MÁS"

"A día de hoy --el Ejecutivo-- está recaudando mucho más de lo que recaudaba al inicio de la guerra y, por tanto, lo que reclamamos es que el Gobierno de España no gane dinero a costa de los particulares, de los empresarios, de los agricultores que, cada vez que tienen que llenar el depósito de combustible, la cantidad que se lleva el Gobierno es sustancialmente mayor", ha señalado Barrachina.

Por ello, el portavoz del Consell ha instado a Sánchez a eliminar "ese impacto fiscal favorable para el Gobierno de España" y a que "imite al Gobierno valenciano, donde cada semana anunciamos una nueva medida de bajada de impuestos". Todo ello, ha insistido, "ahora que está recaudando más que nunca con motivo de la guerra".

PROBLEMA INTERNACIONAL, MEDIDAS DE CARÁCTER NACIONAL

Preguntado por si la Generalitat complementará de alguna manera las medidas anunciadas por Sánchez, el portavoz del Consell ha argumentado que, en "un problema de carácter internacional, las medidas, lógicamente, deben tener un ámbito sobre todo nacional".

No obstante, ha precisado que todas las consellerias del Gobierno valenciano están tratando de aportar su "granito de arena" para "anticipar" las órdenes de ayuda con el fin de que la situación provocada por la guerra sea "mucho más llevadera", aunque "siendo conscientes de que este problema de la inflación de las familias es de índole nacional". "Por tanto, los tributos que hay que rebajar para que los valencianos lleguen a fin de mes son tributos nacionales", ha remarcado.

Con todo, Miguel Barrachina ha puesto en valor que el Consell, en el "ámbito reducido" de sus competencias, lo que hace es "escuchar a los sectores" como en el caso de Agricultura o de Industria. En este último, ha indicado, le consta que la consellera del ramo "está hablando con los sectores para ver qué medidas adicionales se pueden adoptar a las que hoy resuelva o apruebe el Consejo de Ministros".

Pero ha insistido en que es "una crisis de calado nacional", ha deseado que España no sea de "los últimos" países en anunciar medidas para paliar la situación y que el Gobierno "no vaya arrastrando los pies" y ha añadido: "Cuando veamos el escenario tributario en el que quedamos, responsabilidad exclusiva del Gobierno de España, lógicamente se irán adoptando aquellas medidas que los sectores productivos nos vayan planteando".