El Consell afea que la oposición "persiga" a la pareja de Llorca mientras "defiende" a la "familia imputada de Sánchez"

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en rueda de prensa tras el pleno del Consell - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha lamentado este jueves la "persecución que ha padecido por parte de la izquierda" la pareja del expresidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y ha subrayado que ésta "tenía derecho como todos los empleados públicos a las comisiones de servicio que por 3.000 se concedieron el año pasado".

"Lamento que esa campaña de acoso sobre la familia honrada de un presidente se convierta en defensa de la familia imputada del presidente Pedro Sánchez", ha añadido, en declaraciones a Europa Press después de clausurar la Asamblea General de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova).

Este jueves se ha conocido que la pareja del 'president' no continuará en su plaza de funcionaria en la Diputació de València a partir del próximo mes de septiembre, ya que ha decidido no optar a la provisión de la comisión de servicio mediante la que accedió a este puesto público.

Según ha avanzado esdiario y han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press, la pareja de Llorca ha comunicado que no va a optar a la consolidación de este puesto de funcionaria una vez se cumpla el periodo de seis meses de validez de la comisión de servicio, que va desde el pasado 5 de marzo hasta el próximo 4 de septiembre.

Al respecto, Barrachina ha destacado que "ella tenía el mismo derecho" que el resto de empleados públicos a ese puesto "y ha decidido renunciar".

En relación a las críticas de PSPV y Compromís a que la pareja de Llorca ocupase el puesto, Barrachina ha aseverado que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha acudido este lunes bajo amenaza directa del juez de utilizar la fuerza para arrastrarla al juzgado y se le imputan gravísimos delitos a la mujer del presidente y al hermano del presidente".

"Y sin embargo, el PSOE se ha dedicado a insultar a los jueces. Por tanto, lo que pedimos a la izquierda valenciana es un mínimo de ponderación. Que sepan cuándo hablan de personas honradas y que dejen de defender al círculo íntimo de Pedro Sánchez, que lógicamente está padeciendo las consecuencias judiciales de sus actos", ha apostillado.