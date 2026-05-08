El Consell amplía las ayudas al alquiler para las familias afectadas por la dana y abre nuevo plazo para solicitarlas

Archivo - Una casa afectada por la DANA en el barrio de la Fuente - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de nuevas ayudas urgentes de alquiler de vivienda para el ejercicio 2026 con el propósito de contribuir a paliar los efectos producidos por la dana del 29 de octubre de 2024. El importe global asciende a siete millones de euros.

De este modo, el decreto establece ayudas para el arrendamiento a las personas físicas propietarias o arrendatarias cuya vivienda habitual y permanente esté situada en alguno de los municipios afectados por la dana, y que la propia vivienda o el edificio en el que se ubique hayan sufrido daños que impidan el acceso o uso seguro de la misma, según recoge la Generalitat en un comunicado.

Las ayudas pueden ascender hasta los 800 euros mensuales, salvo que en el contrato de arrendamiento conste un coste menor, en cuyo caso el importe a conceder será este último. En esta cuantía se incluye el importe correspondiente al arrendamiento de garajes y trasteros y se subvencionarán hasta 12 mensualidades de renta.

Se trata de una segunda fase de recuperación tras las primeras ayudas al alquiler de emergencia, que permiten dar continuidad a la respuesta institucional iniciada tras la dana, con el apoyo a las personas que habían sufrido daños en sus viviendas.

De hecho, según han apuntado desde el Consell, el año pasado, durante la primera fase, se concedieron ayudas a 1.436 familias, que podrán solicitar su ampliación durante un año más, y, además, aquellos afectados que en su momento no la solicitaron podrán ahora optar a esta ayuda en la nueva convocatoria.

Así, estas ayudas están destinadas a personas cuya vivienda se haya visto afectada por la dana y los daños impidan el uso o acceso a la misma, y que no cuenten con otra vivienda habitable a menos de 30 kilómetros de la vivienda dañada.

Las solicitudes se podrán presentar a partir del día siguiente a la publicación del decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y el plazo permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre de 2026. Así, las solicitudes y la documentación requerida se deberán presentar preferentemente de manera telemática, a través de la sede electrónica de la Generalitat, o presencialmente en el registro del Servicio Territorial de Vivienda de la provincia de Valencia o en los puntos habilitados para su presentación.

Estas subvenciones se conceden de forma directa por concurrir razones de interés económico, social y humanitario, además de atender, por parte de la Generalitat, las necesidades de alquiler de las personas afectadas por la inhabitabilidad sobrevenida de sus viviendas como consecuencia del temporal.