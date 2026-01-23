El Consell aprobará en unas semanas la gratuidad de la primera matrícula universitaria al aprobar todas las asignaturas

Archivo - Campus de la UPV - UPV - Archivo

VALENCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell aprobará dentro de unas semanas las ayudas para la gratuidad de la matrícula universitaria del primer curso para los estudiantes del sistema universitario valenciano que aprueben todas las asignaturas, una medida que anunció el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su discurso de investidura de hace casi dos meses.

Estas ayudas se destinarán a los alumnos que iniciaron su primer curso el pasado septiembre, tanto de universidades públicas como privadas. La cantidad económica se fijará en base a un módulo ligado al precio de las matrículas en el sistema público.

Así lo ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en rueda de prensa tras el pleno del gobierno valenciano, al ser preguntado por cuándo se aprobará esta medida.

Barrachina ha indicado que se desconoce la cifra de alumnos que se podrán ver beneficiados, ya que depende de los que aprueben todas las asignaturas a final de curso. En el caso de los que empezaron la universidad en septiembre, ha avanzado que la matrícula les será reintegrada al final del actual curso si aprueban todas las materias.

Cuestionado por si los alumnos excelentes, los que a se ven beneficiados con la gratuidad de la matrícula por altas calificaciones, también se verán compensados, el portavoz ha remarcado que lo desconoce por ahora. "El compromiso de este gobierno es alcanzar el mayor número de alumnos", ha reiterado, y ha ligado la medida con otras ya implantadas como la gratuidad de la educación de 0-3 años.

El resto de detalles de estas ayudas los anunciarán "en breve" la consellera de Educación y Universidades, Mª Carmen Ortí, o el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

BECAS

Por otro lado, el pleno del Consell ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación, y Universidades y las universidades que integran el sistema universitario valenciano para su designación como entidades colaboradoras en la gestión de las becas y ayudas destinadas al alumnado universitario.

Este acuerdo, que no supondrá obligaciones económicas para la Generalitat, tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga de hasta dos años más, y da continuidad a los suscritos en 2014 y 2021 entre la Generalitat y las universidades del sistema universitario valenciano.