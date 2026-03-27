El Consell aprueba una bonificación fiscal para ganadería extensiva y amplía las ayudas por el incendio de Campanar

Archivo - Un grupo de personas durante el acto conmemorativo tras cumplirse un año del incendio del edificio de El Campanar, a 27 de septiembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado el decreto ley por el que se modifica la Ley 13/1997 que regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y restantes tributos cedidos con el fin de introducir incentivos para las transmisiones de explotaciones de ganadería extensiva y para la adquisición de viviendas por parte de las personas afectadas por el incendio de Campanar en València.

En concreto, se bonifica el 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) en la adquisición de los bienes inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad de una explotación de ganadería extensiva o de terrenos afectos a la misma, siempre que el comprador sea una persona física que figure o se inscriba como titular de una actividad censada en el registro de explotaciones ganaderas.

Esta medida, según ha resaltado la Generalitat en un comunicado, responde a la necesidad de "reducir barreras económicas de acceso o continuidad en la actividad, favorecer la transmisión íntegra de explotaciones y reforzar la dimensión estructural del sector ganadero extensivo que en la Comunitat Valenciana desempeña una función económica, territorial y ambiental estratégica".

Todo ello, ha valorado, "al contribuir al mantenimiento del tejido productivo rural, a la fijación de población en zonas despobladas, a la prevención de incendios mediante el aprovechamiento de pastos y a la conservación de ecosistemas y paisajes tradicionales".

Con los nuevos incentivos, el Consell pretende dar respuesta a la carga fiscal asociada a la adquisición de inmuebles vinculados a la actividad, así como frenar la reducción del número de explotaciones activas e incentivar el relevo generacional, tal y como prevé la Estrategia Valenciana para el Fomento de la Ganadería Extensiva 2026-2030, que incluye también medidas como la promoción de la calidad y el consumo de los productos con este origen.

INCENDIO CAMPANAR

Por otra parte, el Consell ha aprobado extender a todo el ejercicio 2026 la bonificación del 100% del ITPAJD aplicable a la adquisición de viviendas por parte de las personas afectadas por el incendio ocurrido en febrero de 2024 en el barrio de Campanar.

Esta medida, según el Gobierno valenciano, "da continuidad" a las ayudas aprobadas anteriormente y tiene como finalidad facilitar el acceso a una vivienda habitual "en condiciones favorables, eliminando los costes fiscales asociados a su adquisición".

La ampliación responde a los procesos de reconstrucción, rehabilitación y realojo, así como a las condiciones del mercado inmobiliario, que han impedido que parte de las personas afectadas haya podido completar la compra de su vivienda dentro de los plazos inicialmente previstos, han añadido desde la Administración.

Con esta iniciativa, el Consell ha destacado que refuerza "su compromiso tanto con el desarrollo del medio rural como con la atención a las personas afectadas por situaciones de emergencia, garantizando una respuesta eficaz ante necesidades sociales y económicas de carácter urgente".