El Consell aprueba los cuatro decretos para ampliar las ayudas a afectados de la dana para vehículos, autónomos o bienes

Archivo - Vista aérea de un desguace de vehículos, a 13 de enero de 2025, en Benaguasil, Valencia. Más de 120.000 vehículos han sido damnificados por las inundaciones del pasado 29 de octubre en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes los cuatro decretos anunciados el pasado martes por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por los que el gobierno valenciano amplía las ayudas a afectados por la dana para vehículos, bienes, autónomos o personas incluidas en ERTE.

El incremento de las ayudas responde al carácter "catastrófico y excepcional" de la dana y a la "magnitud" de los daños detectados en los expedientes, con el objetivo de aproximarse "lo máximo posible a la reparación de las consecuencias económicas y reforzar la recuperación socioeconómica de las zonas afectadas", según informa la Generalitat.

Así, el Consell ha aprobado el decreto por el que se incrementan en 174 millones de euros la cuantía total de las ayudas destinadas a compensar la pérdida de vehículos siniestrados durante la riada y establece un nuevo plazo de solicitud entre el 1 y el 22 de octubre para aquellos afectados que no las solicitaron en las anteriores convocatorias.

En total, se contemplan más de 40 tipologías de vehículos. A este nuevo plazo se podrán acogerse quienes no solicitaron las ayudas en las convocatorias anteriores, o en caso de haberlas pedido, que sea para un vehículo distinto.

Las nuevas cuantías máximas de las ayudas se duplican respecto a las inicialmente concedidas. Así, teniendo en cuenta los abonos ya realizados, las cantidades totales oscilarán entre 500 euros para ciclomotores y hasta 30.000 euros para autobuses y autocares, con ejemplos intermedios como 4.000 euros para turismos, 5.000 euros para turismos adaptados a personas con movilidad reducida, 18.000 euros para camiones de gran tonelaje o 16.000 euros para maquinaria agrícola y de obras.

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) será la encargada de tramitar el incremento sin que los beneficiarios tengan que solicitarlo de nuevo. El pago del incremento de las ayudas se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria en la que se abonó a las personas beneficiarias la ayuda inicial.

Además, el decreto establece un plazo de cinco días hábiles tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para posibles renuncias al aumento por parte de las personas beneficiarias. Al incrementarse "significativamente" el importe inicial de las ayudas, el Consell estima necesario también habilitar un nuevo plazo extraordinario de presentación de solicitudes, que permanecerá abierto del 1 al 22 de octubre de 2025.

BIENES DE PRIMERA NECESIDAD

Por otro lado, el Consell ha aprobado el decreto por el que se incrementa el importe global de las ayudas directas habilitadas para compensar a las personas afectadas por la pérdida de bienes de primera necesidad. Con este incremento, los ciudadanos recibirán 3.000 euros más que se sumarán a los 6.000 euros ya percibidos hasta el momento. Estas ayudas se conceden de forma directa sin necesidad de iniciar ningún trámite.

Así, el Consell ha incrementado en 120 millones de euros las ayudas ya habilitadas en el Decreto 177/2024 de la Generalitat para compensar a las personas afectadas en esta materia. De esta forma, el importe global de la línea será de 350 millones de euros. La medida se ha adoptado con el fin de posibilitar la cobertura económica de los daños ocasionados tras la evaluación progresiva de los expedientes.

Con un tercer decreto el Consell amplía las ayudas directas de 360 euros a las personas afectadas por un ERTE de fuerza mayor por la riada. De esta manera, las 12.157 personas que ya recibieron en su día la ayuda del Consell de 360 euros volverán a recibir esta misma cantidad.

Esta nueva ayuda, junto con la concedida anteriormente, trata de complementar la cuantía de la prestación del 70 por ciento de la base reguladora percibida por cada persona trabajadora por cuenta ajena en esta situación, con el 30% adicional del IPREM en los meses trascurridos hasta el 31 de diciembre de 2024. Se estima que estas ayudas asciendan a 4,4 millones de euros.

Las personas beneficiarias de estas ayudas han sido los trabajadores y las trabajadoras que tenían reconocida la prestación derivada de un ERTE por fuerza mayor a consecuencia de la dana en algún día entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024, debido a la suspensión temporal de su contrato de trabajo. Estas nuevas ayudas se concederán automáticamente sin necesidad de presentar solicitudes.

Por último, el Consell ha aprobado un decreto para ampliar las ayudas directas de 3.000 euros a las personas autónomas sin trabajadores afectadas por la riada que ya la recibieron a finales del pasado año y en la segunda convocatoria de febrero de 2025. En total, las ayudas beneficiarán a 18.387 trabajadores autónomos que recibirán nuevamente 3.000 euros de manera directa.

Las ayudas van destinadas a los autónomos sin trabajadores que ya recibieron la subvención en las dos convocatorias del programa EADANA, y tienen como objetivo contribuir a reanudar la actividad económica y mantener el empleo de estos trabajadores en los municipios de la Comunitat Valenciana afectados por la riada de octubre de 2024.

Estas ayudas se concederán de manera directa y no se tendrán que solicitar. La dotación de estas subvenciones asciende a 55,1 millones de fondos propios de la Generalitat.