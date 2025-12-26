El Consell aprueba la prórroga de los Presupuestos de la Generalitat de 2025

El l portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina - GVA

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado este viernes el decreto que establece y regula los criterios de aplicación de la prórroga automática de los presupuestos de la Generalitat para 2025, desde el 1 de enero de 2026 hasta la publicación y entrada en vigor de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha recordado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que el presupuesto de la Generalitat para 2025 "entró en vigor los primeros días del pasado mes de junio" y ha indicado que "ahora debe prorrogarse para 2026".

Las cuentas se adaptan "a la nueva estructura del Consell", tras su reciente remodelación. "También en el capítulo 1 de personal se incorporarán todos aquellos acuerdos de obligaciones económicas con nuestros empleados que hayan entrado en vigor", ha indicado el portavoz. Además, "lógicamente aquellos créditos del 2025 que hayan estado en actuaciones ya concluidas no se incorporan", ha precisado Barrachina.

La disposición incluye ocho artículos y dos disposiciones finales que regulan cuestiones fundamentales para la actividad financiera, como el régimen de incorporación de remanentes y el de las modificaciones presupuestarias, así como el ámbito subjetivo de aplicación o los criterios generales tanto de la propia prorroga como de la ejecución presupuestaria. También se fijan en el texto las normas para ordenar la finalización de la prórroga y la apertura del nuevo presupuesto.

El Consell ha explicado, en un comunicado, que "como medida de responsabilidad", se retrasa la presentación en Les Corts de los Presupuestos de 2026, debido a la existencia de un presupuesto en vigor de reciente aprobación, "la fortaleza asociada a la puesta en marcha del Plan de Recuperación y Reconstrucción perfectamente implementado y sustentado en los mencionados presupuestos" y la nueva estructura orgánica y funcional del Consell, unidas al hecho de que el Gobierno de España por tercer año consecutivo no ha presentado en tiempo y forma el correspondiente proyecto de Presupuestos Generales del Estado", ha señalado la Generalitat en un comunicado.

La Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), modificada por la Ley Orgánica 3/2009, dispone que, si los presupuestos no se han aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, automáticamente queda prorrogada la vigencia de los anteriores.

Además, la Ley 1/2015 de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, establece que, si Les Corts no aprobaran el Presupuesto de la Generalitat antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se entenderá prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación del nuevo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Es en este marco donde surge la necesidad de un decreto que fije los criterios de aplicación de la prórroga para el ejercicio 2026 de los Presupuestos de la Generalitat para 2025 con el objetivo de facilitar la operativa financiera de la Generalitat durante el periodo de prórroga y, en consecuencia, el normal funcionamiento de los servicios públicos de su competencia, ha explicado el gobierno valenciano.

CRITERIOS GENERALES DE LA PRÓRROGA

Los créditos prorrogados serán los iniciales aprobados en la Ley 6/2025 de la Generalitat de acuerdo con varios criterios. El primero de ellos es que el presupuesto prorrogado se adaptará a la estructura orgánica, funcional y económica vigente a 1 enero de 2026.

Asimismo, no se prorrogarán los créditos destinados a programas o actuaciones que hayan finalizado en el ejercicio 2025 con independencia del capítulo de gastos al que afecten. Los créditos que dan cobertura a subvenciones nominativas no mantendrán tal condición, salvo las que excepcionalmente tengan alcance plurianual y dotación específica para 2026.

De igual forma, serán objeto de prórroga todos los créditos asociados a modificaciones de crédito que, por su objeto y naturaleza, extiendan sus efectos al ejercicio 2026; los créditos de Capítulo I necesarios para atender todas las obligaciones económicas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2025 que tengan repercusión en 2026, así como el crédito necesario para la cobertura de los compromisos en materia de personal temporal o sustituto imprescindible para el normal funcionamiento de los servicios públicos.

Los créditos precisos para satisfacer los intereses y el capital del endeudamiento que sea preceptivo reconocer también se prorrogarán según los compromisos adquiridos, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución española.

Igualmente, los gastos financiados con ingresos finalistas se prorrogarán por el importe ajustado de la consignación presupuestaria para 2026 de la Administración de origen, sin que ello suponga un importe superior al crédito inicial del 2025.

En cuanto a los créditos afectados por la prórroga, deberán estar vinculados al normal funcionamiento de la Generalitat y a la atención de las necesidades de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

INCORPORACIÓN DE REMANENTES Y CRITERIOS DE EJECUCIÓN

Durante el periodo de prórroga, la incorporación de remanentes con financiación afectada se ajustará a lo dispuesto en la normativa en vigor, incluyendo al efecto lo previsto en la Ley 6/2025 de la Generalitat.

La ejecución del presupuesto prorrogado "será coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, mientras que las obligaciones derivadas de compromisos de gastos adquiridas en el año 2025, los compromisos de gastos de carácter plurianual y los expedientes de tramitación anticipada se entenderán incluidos en el crédito inicial prorrogado".

Por lo que respecta a los distintos sujetos que integran el sector público instrumental, deberán ajustar la ejecución de sus presupuestos de gastos a los ingresos procedentes de las diferentes conselleries o secciones presupuestarias desde las que se financian, así como a sus ingresos propios, en su caso.

Además, las transferencias y aportaciones dinerarias que respondan a su financiación ordinaria deberán contabilizarse, con carácter general, por doceavas partes de su importe presupuestado. En el supuesto de que una entidad requiera una periodificación diferente, deberá remitir a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública el correspondiente calendario de ejecución, antes del 20 de enero de 2026, para su aprobación.

Por último, una vez terminado el periodo de prórroga, se procederá a la apertura del presupuesto aprobado y se realizarán los ajustes necesarios para imputar a este todas las operaciones contables de ejecución realizadas en el presupuesto prorrogado.