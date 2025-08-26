El Consell avala las medidas de Feijóo ante incendios: "Las experiencias" nos dicen "que hay que incrementarlas"

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior al pleno del gobierno valenciano de este martes - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha valorado el plan anunciado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, frente a los incendios forestales y ha avalado "cualquier medida que sirva para sumar" ante este tipo de catástrofes: "Las experiencias nos están dando lecciones cada día de que hay que incrementar cualquier tipo de medida. Y todas las que sean consensuadas, mucho mejor".

De este modo lo han expresado la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior al pleno del gobierno valenciano de este martes, al ser preguntados por el plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales anunciado este lunes por Feijóo. Entre ellas, un registro nacional de pirómanos y que estén geolocalizados, profesionalizar Protección Civil, más ayudas y sin impuestos, y más apoyo a la ganadería y el mundo rural.

De un lado, Camarero ha valorado que, en este caso, "hay propuesta", mientras que Martínez Mus se ha mostrado sorprendido de que "alguien critique" cualquier medida "que sirva para sumar". "Se trata de un compendio de medidas en las que, obviamente, gran parte de ellas ya nosotros estamos implementándolas", ha apuntado.

El titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha indicado que las propuestas recogidas en el plan de Feijóo son "medidas de prevención que pueden servir en mayor o menor medida" y ha reflexionado: "Podemos discutir el grado de utilidad que puedan tener, pero lo que sí que está claro es que alguna utilidad tienen". Por eso mismo, ha asegurado que le "sorprende que alguien lo critique".

En cualquier caso, ha especificado que desde la Generalitat "estamos haciendo esfuerzos más que nunca por la prevención de incendios", aunque "cierto es que en gran parte motivado también por los destrozos que sufrimos en la dana con ese tipo de instalaciones, depósitos y pistas forestales y medios de acceso para facilitar las tareas de extinción cuando hicieran falta". Pero ha recalcado que el Consell está "implementando más recursos que nunca para esos menesteres, incluso también en lo ordinario".

"Por tanto, que todos nos pongamos de acuerdo en utilizar los aprendizajes de unas comunidades a otras es bueno, que tengamos un plan común también es bueno y cualquier medida que sirva para sumar", ha subrayado Mus, que ha incidido en que "las experiencias nos están dando lecciones cada día de que hay que incrementar cualquier tipo de medida". "Y todas las que sean consensuadas, mucho mejor", ha zanjado.