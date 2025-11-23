El Consell concede 12,4 millones en ayudas al tejido productivo para impulsar 58 proyectos de I+D

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha concedido, a través de Ivace+i Innovación, un total de 12,4 millones de euros en ayudas a empresas que permitirán impulsar el desarrollo de 58 proyectos de I+D con un impacto positivo en la cadena de valor.

En total, las subvenciones correspondientes a la convocatoria de 2025 del programa de Consolidación de la Cadena de Valor Empresarial alcanzan a alrededor de 90 entidades beneficiarias, todas ellas empresas radicadas en la Comunitat Valenciana, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los fondos financiarán así el desarrollo de soluciones empresariales que tengan influencia en un sector específico de actividad, o bien en sus proveedores o clientes, de manera que se introduzcan mejoras en varios eslabones de la cadena de valor de un producto, proceso o servicio.

En concreto, las iniciativas apoyadas contribuirán al reciclado y valorización de residuos, profundizarán en la resiliencia climática y la prevención de emergencias, explorarán proyectos en hábitat sostenible y salud, e implementarán mejoras en la calidad y seguridad de los procesos industriales, entre otros ámbitos de acción.

Se trata de un instrumento diseñado para potenciar la colaboración del tejido productivo en el desarrollo e implementación de mejoras que impulsen su competitividad, según ha destacado la consellera Cano, que también ha hecho hincapié en la creciente demanda que suscita entre las empresas.

Al respecto, la consellera, Marián Cano, ha destacado que los 177 proyectos que se han presentado este año a este programa "evidencian el interés que suscitan iniciativas como esta, que ayudan a resolver los desafíos de nuestros sectores y empresas, y contribuyen de forma decisiva a mejorar su posición en el mercado".

MENOR CARGA ADMINISTRATIVA

La titular de Innovación ha recordado, además, las mejoras que se han introducido este año en el programa para reducir la carga administrativa para las empresas beneficiarias: "Por primera vez, se activará un sistema de justificación simplificada de los gastos sujetos a subvención, lo que reducirá en gran medida la burocracia".

El programa de Consolidación de la Cadena de Valor Empresarial se convertirá así en una prueba piloto de esta vía de justificación, con el objetivo de estudiar su posible implantación en otras líneas de subvención en las próximas convocatorias de Ivace+i Innovación.

A diferencia del sistema actual, en el que las entidades apoyadas han de acreditar todos los gastos con su correspondiente factura, en el nuevo modelo solo deberán aportar justificantes para los costes de personal mediante nóminas y pagos a la Seguridad Social, según las mismas fuentes. Adicionalmente, recibirán el 40 % de esta partida en concepto de otros gastos necesarios para el proyecto como, por ejemplo, colaboraciones externas con otras entidades o consumibles sin necesidad de presentar más recibos.

Con esta nueva resolución, Ivace+i Innovación ha concedido ya la mayor parte de las ayudas en concurrencia competitiva para el desarrollo y fortalecimiento del sistema de I+D+i de este ejercicio. Tan solo resta el programa que impulsa el desarrollo de proyectos estratégicos en cooperación, el de mayor demanda y asignación económica.

Los siete programas que constituyen este llamamiento público incentivan el desarrollo de proyectos de innovación en las empresas y facilitan la transferencia de conocimiento científico y sus aplicaciones al tejido productivo, fomentando, además, la colaboración público-privada y la cooperación entre centros tecnológicos y de investigación y empresas. Esta convocatoria en concurrencia competitiva cuenta con el respaldo de la Unión Europea, que a través del programa Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027, aporta el 60 % del presupuesto.