El Consell defiende la cogobernanza como base de un modelo turístico "más sostenible y de mayor calidad"

VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística en Córdoba - GVA

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha participado como ponente en el VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística, celebrado en Córdoba, donde ha defendido la cogobernanza como "una herramienta imprescindible para afrontar los retos del turismo actual".

Durante su intervención en el panel dedicado a la cogobernanza turística, Cano ha subrayado que "el turismo ya no se puede gestionar de manera aislada", sino que requiere "que trabajemos juntos: administraciones, empresas y ciudadanía, compartiendo responsabilidades, información y objetivos".

La consellera ha compartido mesa de debate con el director general de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; la viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez; la directora general de Turismo de la Región de Murcia, Eva Reverte; y el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), Miguel Mirones, en una sesión moderada por el consejero de Turismo de Andalucía, Arturo Bernal, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En este contexto, Cano ha destacado que la Comunitat Valenciana "está avanzando hacia un modelo turístico basado en la gobernanza compartida, la inteligencia turística y la cooperación real entre todos los actores del sistema".

Un modelo, ha explicado, que se encuentra recogido en la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad y que se materializa en herramientas como la planificación estratégica, la colaboración público-privada y la participación activa del sector.

Entre los principales ejemplos, ha puesto en valor el programa de marketing colaborativo de Turisme Comunitat Valenciana, que integra a más de 70 entidades, así como la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI-CV), con más de 100 municipios trabajando de forma coordinada en innovación y gestión.

Asimismo, ha resaltado el compromiso de la Comunitat Valenciana con la calidad y la sostenibilidad turística, destacando su posición como una de las regiones más avanzadas en la obtención de distintivos como la "Q de Calidad Turística" y la "S de Sostenibilidad". En este sentido, ha recordado que en 2025 se alcanzaron 373 certificaciones en el territorio valenciano.

CALIDAD TURÍSTICA Y EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Durante el coloquio posterior, Cano ha reafirmado la colaboración de la Generalitat con el ICTES, tanto en el impulso de certificaciones como en el desarrollo de proyectos conjuntos, y ha señalado que "la calidad certificada es una garantía para reforzar la competitividad y la confianza en nuestros destinos".

Además, ha destacado la gestión de más de 184 millones de euros procedentes de fondos europeos en materia turística, destinados principalmente a Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, desarrollados en colaboración con entidades locales. "Son un claro ejemplo de cogobernanza real: planificación compartida, ejecución descentralizada y objetivos comunes", ha afirmado.

La consellera ha indicado que se prevé ejecutar hasta el 90 por ciento de estos fondos dentro de los plazos establecidos y ha recordado que se han impulsado diversas líneas de ayudas dirigidas a empresas y entidades locales para fomentar la eficiencia energética, la economía circular y la mejora de los recursos turísticos.

Para finalizar, Cano ha insistido en que la cogobernanza "no es solo un modelo de gestión, sino una forma de entender el turismo más inclusiva, transparente y eficaz", que permite anticiparse a los retos, mejorar la convivencia en los destinos y avanzar hacia un desarrollo más sostenible. Además, ha subrayado que "el futuro del turismo no se decide en solitario, se construye entre todos".