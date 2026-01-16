El Consell desea que el "anuncio" de la nueva financiación tenga "plasmación en un texto legal" antes de poder negociar

Archivo - Miguel Barrachina, portavoz del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha señalado que espera que el "anuncio" del Gobierno de España del nuevo modelo de financiación autonómica tenga la "plasmación en un texto legal" y que este estuviera a disposición de todos los gobiernos autonómicos para que se posicionen antes de afrontar una negociación bilateral con el Ejecutivo central. "Esto viene marcado por la norma, no por las ocurrencias del actual presidente del Gobierno o de otro", ha dicho.

"Los anuncios de Pedro Sánchez casi siempre terminan siendo solo anuncios", ha resumido Barrachina en rueda de prensa este viernes tras el pleno del Consell, en la que ha asegurado desconocer si el Gobierno valenciano ha recibido "petición o llamada" del Ejecutivo central estos días para comenzar la negociación bilateral. "No lo sé si le han llamado" al conseller de Hacienda, ha esgrimido.

Barrachina ha sostenido que el Consell piensa "exactamente igual que los socialistas de España" y es que, de 17 comunidades autónomas, "solo a una le gusta el sistema pactado con el separatismo catalán por parte de Pedro Sánchez para mantenerse unas semanas más". También ha afirmado que piensa como lo hacían "antes" los socialistas valencianos, "cuando ponían fondos ficticios en su presupuesto".

En resumen, ha asegurado que al modelo de financiación "pactado unilateralmente con el separatismo" catalán le faltan las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana: el fondo de nivelación, una "mejor consideración" de la dependencia, los desplazados sanitarios y "tantas otras cosas" como la quita de la deuda. "El anuncio de Pedro Sánchez es solo un anuncio", ha insistido.

Preguntado por si el Gobierno se plantea no acudir a las reuniones bilaterales con la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, para hacerle llegar esas reclamaciones, Barrachina ha reprochado que el proceso haya sido que Sánchez haga "un anuncio junto a Esquerra Republicana, junto a aquellos que no creen en España, condenados a 13 años de prisión por atacar a España, para imponer un sistema de financiación a todos los españoles que sí creemos en España".

PRIMERO, UN PROYECTO DE LEY: "TODO LO DEMÁS ES PALABRERÍA"

Dicho esto, ha enumerado que, primero, debe haber un proyecto de ley, que actualmente "no existe" y que "faltan unos meses para que esté escrito". Seguidamente, ese proyecto de ley "ha de ser corregido, enmendado o aprobado en el Congreso de los Diputados" y posteriormente "tendrán lugar los encuentros" con las CCAA.

"Todo lo demás es llenar de palabrería cuando esto es un proceso legal fijado", ha advertido el conseller, que ha resumido: "Es decir, proyecto de ley, votación en el Congreso de los Diputados y, como consecuencia de eso, pues un modelo que lo aceptas o no lo aceptas. Pero ese es el proceso reglado".

Sobre si el Consell acudiría a la negociación bilateral con el Gobierno aunque no hubiera proyecto de ley y sobre si estarían dispuestos a renunciar a alguna de sus peticiones, ha insistido en que la propuesta del Ejecutivo central es "un anuncio de Pedro Sánchez hecho de la peor manera posible" y ha cuestionado: "Tú quieres acordar un sistema de financiación para los españoles y lo pactas exclusivamente con aquel condenado a 13 años por malversación, por sedición y por acoso contra los españoles". Por tanto, a su juicio resulta "imposible comenzar de peor manera".

EL "ANUNCIO" DEBE ESTAR "POR ESCRITO"

En este sentido, ha indicado que los "siguientes pasos" deben ser que el "anuncio" de Sánchez esté "por escrito". "Él no es presidente del Gobierno solo para contar aquello que se le ocurre, que tiene todo el derecho, sino para presentar proyectos. Él lo ha de presentar. Y cuando se presente, se debate. Y en ese debate, y cuando haya un texto escrito con las propuestas concretas, nos posicionaremos", ha enumerado.

Cuestionado de nuevo por si el Consell estaría dispuesto a negociar ese texto legal antes de que esté plasmado para incluir las reivindicaciones de la Generalitat, Barrachina ha esgrimido el "problema de habernos enterado por una rueda de prensa de Oriol Junqueras de la financiación que nos iba a quedar al resto de españoles". "Es un problema generado por quien lo ha generado, que es el mismo que tiene que presentar ese proyecto", ha subrayado.

Por tanto, ha justificado que no se puede saltar ese "primer paso sin que exista" y ha mostrado respeto a "cualquier procedimiento", pero ha sostenido que el procedimiento actual del sistema de financiación autonómico es "perverso": "Tú quieres alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas y, de 17, una te ha apoyado".

El portavoz ha recordado que en diciembre el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su reunión con Sánchez ya le pidió una ley de financiación autonómica, pero fue "anulada" por el líder de ERC, Oriol Junqueras, "el condenado a 13 años de prisión, que no preside ni forma parte de ningún gobierno autonómico".

Y preguntado por si aceptarán la negociación bilateral con el Gobierno, Miguel Barrachina ha asegurado que el Consell con el Ejecutivo central está en contacto "todos los días para todo lo que entendemos que sea conveniente para los valencianos" y ejemplo de ello es la constitución de la comisión mixta tras la dana. Por tanto, ha garantizado que la Generalitat realizará "aportaciones siempre", pero ha afirmado desconocer "el formato" de las reuniones.

EL RETRASO ES "RESPONSABILIDAD DIRECTA Y EXPRESA" DE SÁNCHEZ

En otro orden de asuntos, el conseller ha recalcado que el proceso para presentar un sistema de financiación autonómico es un texto legal "que debía haber sido presentado en 2018", por lo que el hecho de que "siete años más tarde estemos enredados en cómo y quién se va a ver es responsabilidad directa y expresa de Pedro Sánchez".

Finalmente, preguntado sobre "qué ha cambiado" desde que el pasado lunes el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, afirmara que la cifra de la propuesta del nuevo sistema de financiación "no pinta mal" a calificarlo de "chantaje" el miércoles, Barrachina ha esgrimido que no ha "cambiado nada" desde el modelo impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que era "difícilmente empeorable" para la Comunitat Valenciana, y ha recalcado que el proceso actual "no podía haber comenzado de peor manera".

"El hecho de que salga Esquerra Republicana a anunciar la financiación de todos los españoles es simplemente una necesidad parlamentaria acuciante de Pedro Sánchez. Es el deseo de Pedro Sánchez de ganar apoyos para alargar su estancia en La Moncloa", ha zanjado el portavoz del Gobierno valenciano.