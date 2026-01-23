El Consell espera que se resuelva "cuanto antes" la filtración de datos de Llorca y otros dirigentes autonómicos

Archivo - El l portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina - GVA - Archivo

VALÈNCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha instado a que se resuelva "cuanto antes" la filtración de datos privados del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y de otros presidentes y altos cargos de comunidades autónomas.

Así lo ha trasladado, en rueda de prensa tras el pleno del gobierno valenciano, al ser preguntado por la investigación que ha abierto la Policía Nacional por la filtración de datos personales de una quincena de presidentes autonómicos y de altos cargos de la administración en una nueva campaña en foros de ciberdelincuentes.

Según ha adelantado 'eldiario.es', los piratas informáticos han publicado datos de los presidentes Pérez Llorca, Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalucía), Imanol Pradales (Euskadi), Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María Guardiola (Extremadura) o María Chivite (Navarra), así como de otros 47 cargos políticos de las comunidades autónomas.

Al respecto, el portavoz del Consell se ha limitado a explicar que han tenido conocimiento de la investigación unos minutos antes de su comparecencia. "Esperamos que se resuelva cuanto antes y que esta fuga de datos privados de dirigentes públicos se corte cuanto antes", ha zanjado.