El Consell exige la ampliación urgente de los aeropuertos de Valencia y Alicante tras los récords de pasajeros en julio

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha reclamado la urgente ampliación de los aeropuertos de Valencia y Alicante-Elche Miguel Hernández tras conocerse los últimos datos de tráfico aéreo publicados por Aena este martes, y que vuelven a reflejar las mayores cifras de pasajeros de su historia durante el mes de julio.

Por ello, Cano ha reiterado que las ampliaciones de ambos aeropuertos deben ser "una prioridad inmediata" para garantizar la competitividad del turismo y la economía valenciana. "Los datos demuestran, una vez más, la necesidad de acelerar los trabajos de ampliación, ya que son infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunitat Valenciana", ha declarado en un comunicado.

La consellera ha subrayado que tanto el aeropuerto de Valencia como el de Alicante-Elche Miguel Hernández están operando por encima de su capacidad técnica, con cifras récord de pasajeros y una tendencia de crecimiento sostenida.

Según los datos de Aena, el aeropuerto de Valencia registró en julio 1.132.402 pasajeros, un incremento del 4,2% respecto al mismo mes de 2024. En cuanto a operaciones, se gestionaron 8.777 vuelos, un 4,8 % más que en julio del año anterior.

Por su parte, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández alcanzó los 2.106.991 pasajeros, un 5,9% más interanual. En cuanto a los vuelos, el aeropuerto alicantino gestionó un total de 12.829 movimientos el pasado mes, un 5,7% más respecto a julio de 2024.

Marián Cano ha insistido en que estas cifras reafirman la importancia estratégica de ambas infraestructuras para la Comunitat Valenciana: "Necesitamos una nueva pista en Alicante-Elche y la ampliación de la terminal en Manises. Solo así podremos seguir dando servicio a los millones de visitantes que recibimos cada año y seguir creciendo como destino turístico y logístico".