El Consell exige la dimisión de Morant ante su "grave inacción" al frente del CNIO

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha denunciado este sábado la "grave inacción" de la ministra de Ciencia, Diana Morant, ante la "crisis institucional" que atraviesa el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

En un comunicado, Barrachina ha exigido la dimisión inmediata de la ministra "más ocupada en hacer oposición y su campaña electoral en la Comunitat Valenciana que en asumir responsabilidades frente a los graves casos de corrupción y acoso que han salido a la luz en el CNIO, dejando de lado su deber de proteger la integridad de las instituciones y garantizar transparencia en la gestión pública".

Barrachina ha señalado que "los hechos" conocidos en el CNIO son de "extrema gravedad" y "ponen en cuestión la gestión y supervisión del Ministerio de Ciencia durante los últimos meses". En este sentido, ha criticado que Morant "conocía las alertas internas, las denuncias y los indicios de deterioro institucional, y no actuó con la diligencia que la situación requería".

"La ministra se ha convertido en cómplice de esta trama, al ignorar de manera sistemática las cartas y alertas que denunciaban la corrupción en el CNIO. Su inacción permitió, además, que se tomaran represalias contra los funcionarios que intentaron alertar sobre estas irregularidades, purgándolos y dejando en evidencia un grave abandono de su deber de proteger a quienes defienden la legalidad y la institución", ha apuntado.

Además, el portavoz ha reiterado que "aquellos que siempre se presentan como ejemplos de ética y buena gestión no pueden pretender dar lecciones mientras la realidad demuestra lo contrario": "Diana Morant no puede predicar sobre transparencia o gestión en la Comunitat Valenciana cuando la Policía Judicial ha tenido que intervenir en sus despachos para evitar la destrucción de pruebas en el que ya se perfila como el mayor escándalo de corrupción científica de nuestra historia".

Según Barrachina, "va a resultar que Diana Morant y José Luis Ábalos no solo compartían candidatura, Morant como número uno y Ábalos como número dos de Pedro Sánchez por la Comunitat Valenciana, sino que también parecen formar parte de un patrón recurrente en los escándalos del PSOE". "Cada vez que surge un caso de corrupción o acoso a nivel nacional, siempre hay un socialista valenciano implicado, como ocurrió con las denuncias de acoso por parte de socialistas hacia sus compañeras, que fueron ignoradas por la número tres de la candidatura, Rebeca Torró, y por la responsable nacional de igualdad, Pilar Bernabé".

El portavoz del Consell ha subrayado que "la falta de reacción ante posibles casos de corrupción y denuncias de acoso en una institución de referencia como el CNIO no solo afecta a la credibilidad del sistema científico, sino que también perjudica directamente a la investigación oncológica en España".

Asimismo, ha reclamado "explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas", al considerar que "no es admisible que se haya permitido que la situación llegara a este punto sin la toma de medidas eficaces".

Por ello, Barrachina ha insistido en la necesidad de garantizar la "transparencia, el buen gobierno y la correcta gestión" de los recursos públicos, "especialmente en ámbitos tan sensibles como la investigación científica, y en especial la investigación oncológica donde cualquier fallo retrasa avances vitales en la lucha contra el cáncer."