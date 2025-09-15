El Consell exige a Sánchez que aproveche su visita a Alicante para anunciar el inicio de las ampliaciones de aeropuertos

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aproveche su visita prevista para el jueves al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández para realizar "anuncios concretos y compromisos firmes" en materia de infraestructuras clave para la provincia de Alicante y de la Comunitat Valenciana.

A su juicio, la visita de Sánchez "llega tarde" y desde el Consell "lo único que esperamos ya del presidente del Gobierno es que anuncie que las obras de los aeropuertos de la Comunitat Valenciana empiezan inmediatamente". "Han pasado ya nueve meses desde que se anunció la ampliación del aeropuerto alicantino, y a día de hoy seguimos sin conocer la cuantía concreta ni el presupuesto asignado", ha afirmado.

En un comunicado, Cano ha señalado que desde la Conselleria están "esperando ese anuncio" y ha instado al Gobierno a "dar respuesta a las demandas reales de la provincia", en referencia a las infraestructuras que desde la Comunitat Valenciana "se vienen reclamando desde hace tiempo".

"Esperamos que, además de hablar de la terminal, venga a anunciar la inversión necesaria en la segunda pista, una infraestructura imprescindible para poder asumir el crecimiento de pasajeros que está registrando nuestro aeropuerto, y que este año podría superar los 19 millones de viajeros", ha indicado.

En este sentido, la consellera ha comparado la situación del aeropuerto de Alicante-Elche con el de otros aeropuertos españoles: "En Málaga se abordó la construcción de la segunda pista con 12 millones de pasajeros, cifras inferiores a las que ya tiene Alicante. Una vez más, la discriminación a nuestra provincia es patente y evidente en cifras".

Además, Cano ha hecho hincapié que el aeropuerto de Alicante-Elche es "el único de su categoría en toda Europa sin conexión ferroviaria directa, lo cual perjudica gravemente la competitividad de la provincia y la calidad del servicio".

OTRAS INFRAESTRUCTURAS "PENDIENTES"

También ha hecho referencia a otras infraestructuras "pendientes" como la ampliación de la terminal del aeropuerto de Manises, en València. "Esa inversión también es urgente. Ya llegamos tarde", ha añadido.

Por último, la titular de Turisme ha advertido de que la "falta de concreción presupuestaria" por parte del Gobierno central podría tener consecuencias "muy negativas" para la provincia de Alicante y ha confiado en que estos anuncios "se reflejen en los Presupuestos Generales del Estado para 2026, y que no sabemos si se están trabajando ni si llegarán a presentarse".

De no hacerlo, ha advertido, Alicante "volverá a ser la provincia 52 de 52 en inversión estatal, por cuarto año consecutivo, lo que supone una desventaja competitiva grave para los ciudadanos de la provincia y para el tejido productivo".

Desde la Conselleria de Turismo han señalado que los aeropuertos Alicante-Elche y València operan "por encima de su capacidad técnica" para hacer frente al "notable crecimiento turístico de los últimos meses".

Además, han apuntado que ambas infraestructuras han registrado este verano, durante los meses de junio, julio y agosto, "las mayores cifras de pasajeros desde que hay registros, con una tasa media de incremento del 7% en Alicante y del 6% en València".