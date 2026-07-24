El Consell insiste en que la quita de la deuda es un "parche" y vuelve a exigir una financiación "pactada por todos"

Archivo - El conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, durante una entrevista para Europa Press, en una imagen de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha reiterado que la condonación de la deuda a las comunidades autónomas planteada por el Gobierno es "un mero parche" que "no resuelve el problema" de la infrafinanciación valenciana, al tiempo que ha insistido en exigir un fondo de nivelación hasta que haya un nuevo modelo "pactado por todos y no solo con Junts y con ERC". Según ha defendido, eso sería "la solución integral" y no la quita de la deuda.

Así ha valorado, en rueda de prensa tras el pleno del Consell, la petición del ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, de que las comunidades infrafinanciadas como la valenciana se sumen a la condonación de la deuda. España (PSOE) hizo esta petición en el pleno del Congreso donde decayeron las enmiendas a la totalidad de PP y Vox al proyecto de ley para condonar la deuda de las autonomías, al sumarse Junts al bloque de investidura del Gobierno.

Barrachina (PP) ha hecho hincapié en que la quita, que supondría condonar más de 11.000 millones de euros a la Comunitat Valenciana, es "un parche, un pacto más de Pedro Sánchez con el separatismo para alargarle un día más en la Moncloa". Además, ha señalado que la cantidad de quita planteada para la Comunitat es inferior a las de Andalucía o Catalunya.

A partir de ahí, ha vuelto a exigir "lo mismo que pedía Arcadi España antes de ser ministro: un fondo de nivelación que, mientras se discute la financiación, permita equilibrar los ingresos con la media nacional, y que el nuevo sistema sitúe a la Comunitat Valenciana en equilibrio con el resto de territorios, no por debajo de la media". Ha recordado al respecto que la infrafinanciación es la causa del 80% del endeudamiento de la Generalitat.

Preguntado entonces por si el Consell está en contra de la quita planteada por el Gobierno o quiere que sea de una cantidad más elevada, el portavoz ha reiterado que exigen un modelo de financiación "como el que había antes de la llegada de Zapatero" al Gobierno: "pactado con todos, que no sea un parche puntual para ganar una votación en el Congreso y, hasta entonces, un fondo de nivelación".