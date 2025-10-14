El Consell insta a Aemet a mejorar sus protocolos "ante el baile de imprecisiones en avisos": "Nos hacen ir por detrás"

Alice deja 1.081 incidentes, dos situaciones de emergencias nivel 1, y tres envíos de mensajes ES-Alert a la población

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha instado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a mejorar y revisar sus protocolos "ante el baile de imprecisiones de sus avisos" porque ha advertido, "condicionan las medidas y nos hacen ir por detrás del fenómeno y tener que reaccionar en lugar de prevenir a la población".

Así, lo ha reclamado este martes en la rueda posterior del pleno de Consell para realizar un balance del paso de la dana Alice estos cinco días, desde el pasado 9 de octubre hasta esta misma mañana, en toda la Comunitat Valenciana: un registro de lluvias muy importantes; un total de 1.081 incidentes, pero "afortunadamente" sin daños personales; el decreto de dos situaciones de emergencias nivel 1, y el envío de tres mensajes ES-Alert a la población.

En ese sentido, ha apuntado que los propios alcaldes han manifestado que "la ocurrencia de los fenómenos más adversos han coincidido con la reducción del nivel de riesgo de los avisos emitidos por Aemet". Por ello, ha insistido en pedir que "se revise, mejore y se ajusten los protocolos de la Aemet para estos eventos" pues, ha señalado, "el constante baile de los avisos genera desconcierto y confusión y, a su vez, tiene una repercusión directa sobre las decisiones o medidas que las diferentes administraciones debemos tomar en lo que respecta a la prevención y protección de la población".

Así, como ejemplo ha señalado que Aemet "retiró el aviso rojo la antetarde del día 10 y posteriormente descargó una tromba de agua con importantes repercusiones en el municipio y, pese a ello no estimó conveniente elevar el nivel de aviso de nuevo". Una situación, ha criticado, que se repitió en La Ribera Baixa o en La Safor. "Son claros ejemplos de la importancia de trasladar información fiable y contrastada y de tener protocolos y procedimientos claros, prudentes y preventivos ante los avisos que se emiten", ha recalcado.

En ese sentido, ha remarcado que "no hay que olvidar que la información para decretar las alertas de protección civil y las medidas de prevención proviene de la Aemet y de sus avisos y que estas imprecisiones condicionan notablemente todas las medidas a adoptar y nos hacen ir por detrás del fenómeno y tener que reaccionar en lugar de prevenir a la población".

De igual manera, ha lamentado que "esta variación de avisos genera confusión, incertidumbre y desconfianza" en la ciudadanía. Por ello, es "fundamental instar a la Aemet a desarrollar y mejorar los protocolos y los sistemas de los avisos, porque debemos trabajar todas las Administraciones conjuntamente para dar certidumbre y seguridad a la ciudadanía".

"Alice ha sido un episodio de lluvias que ha tenido un gran impacto en el conjunto de la Comunitat Valenciana, sobre la que se ha tratado de reaccionar con antelación y con contundencia, pero que sin embargo, debido a estas imprecisiones, se han producido situaciones que no han podido ser prevenidas", ha argumentado.

Respecto a las diferencias frente a Alice con respecto a la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ha recalcado que "nada ha tenido que ver" y ha apuntado: "Sería muy atrevido, o una osadía por mi parte, opinar sobre las tomas de decisiones ante una catástrofe de esas magnitudes, eso requiere una reflexión mucho mayor".

Asimismo, ha considerado que es "una osadía" que "determinadas personas intenten infotoxificar o desinformar tanto a los parlamentarios como a la ciudadanía" y en concreto se ha referido a las declaraciones del síndic del PSPV, José Muñoz, sobre los avisos en la pasada dana al afirmar como "hechos incontrovertibles" que la Aemet "señaló el aviso rojo a las 22.48 horas del día anterior al 29 de octubre". "Esto es faltar a la verdad, a la realidad y que no podemos engañar ni a la ciudadanía ni a los diputados que están presentes en Les Corts".

Por contra, ha destacado "el importante trabajo" desarrollado por los municipios que "han convocado sus Cecopal y tomando decisiones también complejas, teniendo en cuenta que la dana se ha producido en un momento de puente y en días muy festivos y muy señalados para nuestra comunidad". Una felicitación que ha hecho extensiva a todas las administraciones y a todos los servicios de emergencia en su trabajo diario y a toda la ciudadanía por su comportamiento.

BALANCE

Valderrama, que ha lamentado que los avisos y alertas naranjas "obligaron" a cancelar los actos por el 9 d'Octubre, ha destacado que a las 8.00 horas de este martes se ha decretado el fin del episodio "quedando únicamente amarillo en la provincia de Castellón" y durante estos cinco días se han celebrado nueve reuniones de coordinación y seguimiento en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

De los 1.081 incidentes reaccionados con el episodio de lluvias hasta las 7.51 horas de hoy, 237 han sido en la provincia de Alicante, 89 en la de Castellón y 755 en la Valencia. Además, desde la Conselleria de Emergencias e Interior se han decretado dos situaciones de emergencias nivel 1: la primera en Pilar de Horadada en la noche del viernes 10 al sábado 11, concretamente a las 2. 25 de la madrugada, y la segunda en el día de ayer a la 13. 20 horas en la Safor.

Asimismo, se han enviado tres Es-Alert: el primero de ellos el 9 de octubre a las 14. 47 para el litoral sur de Alicante y en el día de ayer otros dos --a las 12. 44 y a las 15.29 horas-- para la comarca de la Safor, uno ante el fenómeno observado y otro para la prolongación del episodio.