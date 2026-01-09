El Consell lamenta la "enorme demora" del Gobierno en presentar la nueva financiación y ve unas formas "lamentables"

Archivo - Miguel Barrachina, portavoz del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha lamentado la "enorme demora" del Gobierno de España en presentar la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica y ha criticado que "las formas" de hacerlo no han podido ser más "lamentables" a raíz del "pacto unilateral" del Ejecutivo con ERC.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa posterior al pleno del Consell, después de conocer que la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sitúa a Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente.

Barrachina ha indicado que desde el Consell están "analizando lógicamente el fondo de la propuesta" del nuevo modelo de financiación y ha precisado que, cuando repasen "los pormenores" de la misma, tendrán una visión "completa" y una opinión "más fundamentada"

No obstante, sí que ha avanzado "al menos tres ausencias gravísimas" en el nuevo modelo. La primera de ellas, ha indicado, la compensación por el pago por la dependencia, donde el Gobierno "debe hacerse cargo de un 50 por ciento y en un primer vistazo no aparece".

En segundo lugar, el gasto sanitario por desplazamiento que padece la Comunitat Valenciana, con 1.000 millones de euros estimados, aunque ha subrayado que, "en apariencia", con este nuevo sistema de financiación "no entraría en vigor de forma inmediata".

Dicho esto, ha vuelto a reclamar "lo mismo que lealmente le solicitó" el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su reunión en la Moncloa: la aprobación "inmediata" de un fondo de nivelación. Y ha insistido en que esta herramienta se solicita "no para ser más, sino para estar al nivel de los demás también durante 2026".

Paralelamente, ha cuestionado que "las formas" de presentación del nuevo modelo de financiación "no han podido ser más impresentables" y ha considerado que Sánchez no puede pactar "unilateralmente con un separatista condenado a 13 años de prisión por malversación y sedición", en alusión al líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, "la financiación de todos". "Debe ser acordada por todos y no por aquellos que no forman parte de ningún gobierno autonómico de España", ha reivindicado el portavoz del Consell.

Sobre el aumento de recursos que prevé el nuevo sistema, Barrachina ha lamentado que la reforma de la financiación llegue "siete años más tarde" y ha apuntado que, cuando Sánchez, "de la mano del preso José Luis Ábalos y una moción de censura, llegó al Gobierno de España, había previsto un Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para el verano de 2018".

Por tanto, ha señalado, "la pretensión de Pedro Sánchez llega siete años tarde para nosotros, para el Gobierno valenciano y, sin duda, para todo el hemiciclo valenciano". Además, ha hecho hincapié en que hubo partido como Compromís que entonces "amenazaron con abandonar al Gobierno si en ocho meses no había un nuevo sistema de financiación autonómico".