Consell de l'Estudiantat de UJI presenta una 'Setmana de Benvinguda' centrada en diversidad LGTBIQ+ y cultura valenciana

CASTELLÓ 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Estudiantat de la Universitat Jaume I (UJI) ha desvelado el programa completo de la 'Setmana de Benvinguda 2025', que se celebrará del 27 al 31 de octubre en el campus. Este año, el evento se articula sobre dos ejes principales: un "compromiso explícito" con la diversidad y la igualdad LGTBIQ+, y una "potente" reivindicación de la cultura valenciana, con figuras de la talla de Xavi Castillo como cabeza de cartel.

Organizado íntegramente por la representación estudiantil, el festival transforma el Àgora en un epicentro de cultura, humor y servicios, lo que "demuestra el papel del Consell como principal motor de la vida universitaria", han indicado desde el Consell de l'Estudiantat en un comunicado.

La programación de este año es "una declaración de intenciones", situando la diversidad y los derechos LGTBIQ+ y la cultura valenciana como la piedra angular del evento. La selección de artistas refleja esta "apuesta decidida" por "visibilizar y celebrar todas las identidades".

El cartel inaugural del lunes 27 contará con la actuación de Liz Dust, figura "clave" de la escena 'drag queer' y activista valenciana, cuyo trabajo trasciende el cabaret para abarcar el arte y el teatro. Le seguirá el miércoles 29 el monólogo pedagógico 'Género y Figura', de Vidda Priego, artista trans no-binaria que utiliza el humor para explicar conceptos como la identidad no-binaria, la pansexualidad o el poliamor en un espacio seguro y de diálogo. Esa misma noche, la cómica Patricia Sornosa ofrecerá su "aclamado" humor de afilada crítica feminista, que aborda "sin tapujos" temas como el machismo sistémico y la misoginia.

Este "compromiso" se refuerza con la presencia "destacada" del estand de la Unitat d'Igualtat: Punt violeta-rainbow en la Fira de Serveis, "garantizando un recurso visible y permanente para un entorno seguro y respetuoso".

El Consell de l'Estudiantat ha diseñado un programa que "celebra y promociona activamente la cultura valenciana como un lenguaje vivo y crítico". La figura "más destacada" en este ámbito es Xavi Castillo, un "auténtico símbolo" de la sátira política y la libertad de expresión en la Comunitat Valenciana.

Su actuación el lunes 27 es "especialmente significativa, dado su historial de censura por parte de anteriores administraciones autonómicas, que lo vetaron durante años en la televisión pública y en teatros institucionales por su humor irreverente hacia el poder", han apuntado, al tiempo que han afirmado que su presencia en el escenario principal, impulsada por el Consell, "es una reivindicación de la cultura que no teme al debate".

La oferta se complementa con el espectáculo 'Cacau i Tramús', de Maria Juan y Lluís Mosquera, una comedia "de 'proximitat'" y en valenciano que "conecta con el imaginario colectivo local, reforzando el sentimiento de pertenencia".

CARTEL CULTURAL

El principal atractivo de la 'Setmana de Benvinguda' es su cartel cultural, que reúne a figuras de primer nivel del panorama humorístico y escénico nacional y valenciano, distribuidas en dos escenarios instalados en el Àgora.

La programación cuenta también el martes 28 de octubre con el mentalista Toni Pons a las 19.30 horas. Además, el Consell de l'Estudiantat tiene reservado a un grupo musical de "gran" formato que actuará el jueves 30 de octubre a las 19.30 horas en el escenario principal, cuyo nombre se anunciará próximamente para completar el cartel. El cierre cultural tendrá lugar el viernes 31 de octubre con el Festival Talent UJI, que mostrará el potencial creativo del propio estudiantado de 11.30 a 14.00 horas.

La 'Setmana de Benvinguda' trasciende el ámbito lúdico al consolidar la Fira de Serveis de l'UJI y la Fira d'Associacions como actividades permanentes en el Àgora. Esta concentración de información es "vital" para el nuevo alumnado.

La Fira de Serveis incluye estands de orientación y bienestar, como la Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), la Oficina de Relacions Internacionals (ORI), el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) y la Unitat d'Orientació. Además, se destaca la presencia de la Unitat d'Igualtat: Punt violeta-rainbow, que "subraya el enfoque de la UJI en la inclusión y la promoción de un entorno seguro y respetuoso".

Asimismo, el Servei d'Esports ha organizado jornadas de puertas abiertas con utilización gratuita de las instalaciones deportivas de uso libre (piscina, pistas de atletismo, campos de fútbol y raquetas) durante toda la semana, requiriendo únicamente la reserva previa.

El ambiente lúdico se completa con la Fira de Food Trucks y la Fira de Artesans, junto con el Lloc del Joc, que contará con el alquiler de seis futbolines y dos billares durante los cinco días. Además, las asociaciones de juegos de mesa y softcombat ofrecerán exhibiciones y torneos en el Àgora y la Casa de l'Estudiantat.