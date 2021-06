El Consell muestra su "profunda consternación" por el asesinato de Wafaa e insta a combatir el negacionismo

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha mostrado su "rechazo y profunda consternación" por el asesinato de Wafaa Sebbah, cuyo cuerpo fue hallado este jueves tras su desaparición en noviembre de 2019. Además, han instado a combatir "unidos y unidas" el negacionismo que impulsa a las mujeres a no denunciar.

Así lo ha indicado la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha incidido en la condena con "firmeza" del gobierno valenciano, y ha recordado que los asesinatos machistas son solo la punta del iceberg de una violencia "estructural y normalizada" contra las mujeres.

En este sentido, Oltra ha apuntado que, dado que Wafaa no tenía relación con su asesino, "no engrosará las listas de mujeres asesinadas por violencia de género". Sin embargo, según Oltra, estamos ante un crimen que merece una "respuesta contundente de la ciudadanía", que debe estar "más unida que nunca frente al machismo".

Al respecto, la vicepresidenta ha explicado que la violencia de género es una parte de la violencia machista, y es la que ejerce la pareja o expareja. No obstante, el convenio de Estambul equipara la violencia de género con el resto de violencias machistas, como las agresiones sexuales, la mutilación genital o los matrimonios concertados.

Oltra ha explicado que, pese a que en España solo se contabilicen las fallecidas por violencia de género, "no quiere decir que el resto no estén contempladas en el código penal, ni que se dejen de perseguir". "El ordenamiento jurídico penal tiene respuesta para estas cuestiones", ha agregado.

La también consellera de Igualdad ha incidido asimismo en que casos como el de Wafaa "son muy minoritarios" ya que la mayoría de agresiones sexuales no se da con un desconocido, sino "en el espacio de confianza de la víctima" que es donde "las barreras defensivas están más bajas". Así, pese a que son "más llamativos", "no son la mayoría".

MÁS DENUNCIAS

Respecto a la situación general de la violencia contra las mujeres y la cantidad de casos recientes, Oltra ha considerado que no estamos ante un "retroceso", sino que este país "cada vez tiene cuotas de poder y de igualdad más importantes". "Los países más avanzados tienen más índices de violencia", ya que las mujeres "tienen más confianza en el sistema y denuncian más".

En esta línea, ha considerado que "siempre se podrán mejorar los protocolos", aunque "no tanto desde la Generalitat, sino más bien desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". También ha abogado por educar a los niños en valores igualitarios: "A los chicos particularmente en que la satisfacción del deseo no es un derecho y a las chicas, en el empoderamiento de identificar el deseo propio y saber ser asertiva en la relación interpersonal con ellos".

Respecto a los feminicidios que no se consideran violencia de género en España, Oltra ha indicado que "no es tanto una cuestión de derechos, no es que el crimen quede impune", pero sí hay una regulación diferente.

En concreto, ha indicado que en la Comunitat Valenciana, las víctimas del "terrorismo machista" están equiparadas a las del terrorismo, y ha señalado que propuso extender esta idea a toda España en una comparecencia ante el senado.