El Consell muestra "respeto absoluto" al Síndic de Greuges y no valora sus críticas de falta de respeto a la institución

El sindic de Greuges, Ángel Luna, durante su intervención en la comisión de Peticiones de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que el gobierno valenciano muestra "respeto absoluto" al síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, y no ha querido valorar sus críticas de falta de respeto hacia la institución que preside y que se encarga de velar por la defensa de los derechos de los valencianos.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa tras el pleno del Consell, un día después de que el Síndic reclamara a Les Corts "que respeten" esta institución y que "conserven la capacidad" que tienen de trabajar para "enfrentarse a la mala administración" como ha ejercido durante sus siete años de mandato. "El poder, sin preocuparse de la buena administración, es exhibicionismo, pura y exclusivamente exhibicionismo", avisó.

Luna compareció este jueves en la comisión de Peticiones de Les Corts, donde presentó los informes de la institución de 2024 y 2025 y volvió a criticar que no haber comparecido ante el pleno del parlamento "no respeta el Estatut d'Autonomia, no respeta la ley del Síndic y, por lo tanto, es un ataque a las instituciones".

Al respecto, Barrachina ha afirmado que, salvo "una vez" que Luna compareció ante el pleno de Les Corts, "la regla ha sido comparecer en comisión", aunque ha remarcado que carece de "capacidad para enjuiciar la actividad de las Cortes Valencianas".

"Respeto la valoración que él hace. Sí puedo decir que en materia de dependencia hemos pasado de mil millones con el Botànic --gobierno valenciano entre 2015 y 2023-- a más de 1.400 millones en la actualidad. Es decir, hoy tratamos a 40.000 dependientes más que en el momento máximo del Botànic. Atendemos a más personas dependientes que nunca, de la misma forma que tenemos más sanitarios y más docentes que nunca", ha añadido.

A partir de ahí, el también conseller de Agricultura ha indicado que "lógicamente, en la casuística particular", entiende que pueda haber "quejas de particulares" dirigidas al Síndic sobre la Generalitat. "Y no voy a enjuiciar su comparecencia", ha zanjado.