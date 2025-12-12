El Consell pagará a los cotos y sociedades de caza 40 euros por jabalí abatido para controlar la sobrepoblación

Jabalí - FEDEXCAZA

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado este viernes medidas extraordinarias adoptadas por su departamento, junto con el de Agricultura, para combatir la sobrepoblación de jabalíes e intentar evitar que llegue la Peste Porcina Africana a la Comunitat Valenciana. Para ello, el Consell pagará a los cotos y sociedades de caza 40 euros por animal abatido y entregado en los lugares destinados con este fin.

Según las cifras que maneja Medio Ambiente, las previsiones más optimistas cifran esa sobrepoblación en 100.000 ejemplares y las más pesimistas en 200.000, ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha comparecido para anunciar esta medida.

"Este ya era un problema que nos había preocupado y ha motivado varias normativas durante los últimos meses", ha dicho, aunque ahora "se ha añadido el problema de la posibilidad de que nos llegara la peste porcina africana y eso nos ha generado la necesidad de implementar medidas extraordinarias a todos los niveles, tanto desde la Conselleria de Medio Ambiente como la de Agricultura, para estar mejor protegidos y continuar siendo un territorio libre de esa plaga".

En esta línea, están trabajando en un decreto que incluye medidas "importantes o contundentes" para frenar esa sobrepoblación. La "más llamativa" es la posibilidad de que, a través de los cotos de caza y de las sociedades de cazadores, financiar con 40 euros por cada animal batido y depositado en los lugares indicados.

Para Martínez Mus, esta es "una actuación prioritaria para reforzar la capacidad de respuesta del territorio" y poder combatir parte del problema de sobrepoblación, si bien cree que no se va a cerrar completamente, pero esperan que "sea efectiva". "Especialmente nos preocupa mantener ese cordón de la pesta porcina", ha indicado.

EN TODO EL TERRITORIO

Aunque inicialmente se había barajado aplicar esa medida en las zonas "más delicadas", finalmente se ha optado por extenderla a todo el territorio de la Comunitat Valenciana, "porque prácticamente la gran mayoría de municipios tienen ya problemas de sobrepoblación, y se va a gestionar a través de un millar de cotos y de sociedades de caza".

Martínez Mus, que ha indicado que la iniciativa se suma a las medidas de Agricultura de mejorar la seguridad en las granjas, ha recalcado que se trata de un "plan coordinado entre las dos consellerias para intentar proteger lo máximo posible a un sector fundamental, que es el de la ganadería, y a través de lo que es el medio ambiente, controlar esa sobrepoblación y ese riesgo adicional que supone en cuanto a riesgo de propagación de la peste porcina".