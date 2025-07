El Consell pide autorización al Gobierno para un endeudamiento de 1.816 millones con entidades privadas

Merino explica que el objetivo es poder pagar a los proveedores de la Generalitat y el mantenimiento de los servicios esenciales

El pleno del Consell ha ratificado una solicitud de autorización al Gobierno de España para formalizar una operación de endeudamiento fuera del sistema del FLA por valor de 1.816 millones de euros para financiar el déficit incurrido por la Generalitat en 2024, con la que la Generalitat recurrirá a las entidades privadas para poder pagar a sus proveedores y los servicios públicos.

Así lo ha explicado la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, en la que ha explicado que este mecanismo es "la única forma que nos permite el Gobierno de España pagar a los proveedores" tras su "falta de lealtad institucional" de no aprobar este año el FLA extraordinario.

Merino ha explicado que la operación tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros y ha pedido al Gobierno que la autorice "cuanto antes". "No me quiero poner en situación de que no se autorice en el Consejo de Ministros del próximo martes", ha dicho la consellera. Si se aprueba el próximo martes, el Consell estará en disposición de pagar a los proveedores antes de que finalice julio, ha dicho.

"El préstamo de entidades financieras va a permitir, si se cumplen los plazos que hemos previsto, poder pagar las facturas pendientes antes de que finalice julio. Pero es importante destacar que esta autorización que se necesita lo que supone es que estamos de nuevo en manos del Gobierno de España", ha dicho Merino.

La titular de Hacienda ha recordado que el Consell marcó como fecha límite este lunes, 7 de julio, para que el Ejecutivo central acordase el fondo de liquidez. Al no tener noticias, el Consell ha activado "una vía alternativa de financiación para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales", fuera del sistema del FLA.

La operación se plantea a corto plazo, a un año, y se articulará en varios préstamos bilaterales con las entidades financieras, con un tipo de interés aún por determinar, según ha detallado la consellera, antes de explicar que el Consell lleva semanas hablando con diferentes entidades financieras y ha recibido "muy buena respuesta" por parte de las mismas, que "van a cubrir la totalidad del importe".