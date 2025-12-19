El Consell propone la Fe como sede del Consorcio Estatal en Red para el desarrollo de medicamentos de Terapias Avanzadas

Archivo - El Hospital Universitario La Fe de València en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno valenciano ha propuesto el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe como sede del Consorcio Estatal en Red para el desarrollo de medicamentos de Terapias Avanzadas.

Al respeto, el portavoz, Miguel Barrachina, destacado que esta decisión busca consolidar a la Comunitat Valenciana como el referente nacional en la medicina del futuro. "Presentamos la candidatura de La Fe porque cuenta con la infraestructura y la excelencia científica necesarias para liderar la producción de fármacos contra el cáncer y enfermedades raras", ha subrayado.

En este sentido, el portavoz ha indicado que contar con esta sede permitirá atraer talento y agilizar el acceso de los valencianos a tratamientos de vanguardia. "No hablamos de proyectos sobre el papel, sino de una unidad que ya es pionera y que bajo este consorcio servirá para acelerar la llegada de nuevas terapias curativas a los pacientes", ha manifestado.

El IIS La Fe y el Hospital La Fe constituyen el único centro de la Comunitat Valenciana incluido en CERTERA, gracias a su amplia experiencia en el desarrollo académico de terapias avanzadas. Esta candidatura reúne todos los requisitos de excelencia científica, capacidad tecnológica, infraestructura, recursos humanos y compromiso institucional, y garantiza la disponibilidad de espacios, equipamiento y servicios necesarios para ser la sede del consorcio estatal.

La Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital La Fe, certificada en cumplimiento de las normas de correcta fabricación por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios desde 2019, es una plataforma transversal para el desarrollo de estudios preclínicos y clínicos en medicamentos de terapias avanzadas.

Esta unidad lidera y desarrolla proyectos pioneros como el banco nacional de linfocitos T virus específicos, el desarrollo de CAR-T académicos para leucemias agudas, terapias basadas en células NK, linfocitos infiltrantes de tumor para cáncer de pulmón, optimización de bioprocesos mediante inteligencia artificial. Además, el Servicio de Farmacia del hospital cuenta con la certificación internacional ISO 9001:2015 referente a la gestión de estos medicamentos.