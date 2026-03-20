El Consell rechaza "imponer ninguna tasa turística" porque está "en fase de rebajar la presión fiscal"

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que respeta "cualquier opinión municipal" sobre la tasa turística pero que el Gobierno valenciano "está en fase de rebajar presión fiscal y eliminar tributos, y en ningún caso de situar ninguno adicional".

"No vamos a imponer ninguna tasa turística en este año", ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, al ser preguntado por las declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, en las que señaló que "hay que hacer una reflexión" sobre la posibilidad de implantar este gravamen a través de la ley de Haciendas Locales.

Barrachina ha defendido que, en materia tributaria, el Consell se ha comprometido a "acabar con el infierno fiscal que padecían los valencianos", por lo que ha llevado a cabo "rebajas fiscales de todo tipo".

El portavoz ha subrayado que la Comunitat Valenciana cuenta "con el mayor número de deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas, ahora además alcanzando a rentas personales de 60.000 euros y 78.000 si la declaración es conjunta".

También ha recordado la eliminación del "impuesto a la muerte" y la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda a jóvenes, así como "para la compra venta de ganado y otras actividades como es la rebaja del 10 al 4% para la compra de huertos, de bancales, de propiedades de carácter agrario".

Barrachina ha añadido que se ha bajado también el impuesto de patrimonio".

"EL SANTO Y SEÑA" DEL CONSELL

Por tanto, ha insistido en que "son las rebajas fiscales el santo y seña de esta corporación autonómica y no preveemos en esta legislatura hacer ninguna imposición de tributo adicional".

Además, ha considerado que "la Comunitat Valenciana lo que se está significando en los últimos meses es en la promoción del turismo, de los viajes incluso en la zona dana con viajes específicos", y ha apuntado que "tendría escaso sentido que gravásemos a aquellas personas que vienen de zonas afectadas por la dana a disfrutar de localizaciones, de emplazamientos en el resto de la Comunitat Valenciana que se verían gravados por la tasa".

"Entendemos y respetamos cualquier opinión municipal o local, pero el Gobierno valenciano está en fase de rebajar presión fiscal y eliminar tributos, y en ningún caso de situar ninguno adicional", ha concluido.