El Consell recuerda a las 136 mujeres asesinadas por violencia machista, una cifra "insoportable y dolorosa"

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha recordado este miércoles con tres minutos de silencio a las 136 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde 2003 en la Comunitat Valenciana, una cifra "insoportable y dolorosa" a la que "no podemos ni queremos acostumbrarnos".

Así lo ha afirmado la vicepresidenta y portavoz del ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, que ha pronunciado un discurso en el acto frente al Palau de la Generralitat que ha contado con la presencia de buena parte del Consell. "Como tantas cosas en 2020, no es un 25 de noviembre normal, pero tampoco es normal tener que dedicar un día a pedir la erradicación de la violencia contra las mujeres", ha manifestado.

Oltra ha defendido que a las mujeres les agreden "por el hecho de serlo". "Esto no es una lacra, no es una plaga, no cae del cielo, es un conflicto social que tiene nombre, se llama patriarcado y machismo, cuya expresión máxima es la violencia contra las mujeres", ha agregado.

Así, ha argumentado que es "el resultado de las relaciones basadas en la dominación de los hombres a las mujeres", y ha remarcado que existe violencia "de múltiples maneras", como el "acoso constante, laboral, familiar, en las relaciones escolares, digitales, de pareja, y en las actividades cuotidianas", pero que "llega a las cuotas más altas de vergüenza cuando una mujer es asesinada".

Así, ha recordado a las 136 mujeres asesinadas en la Comunitat Valenciana y a las 1.072 en el conjunto de España". "1.072 mujeres, 1.072 familias rotas, madres y padres que han perdido a su hija, hijas e hijos que ha perdido a su madre, a su hermana o a su abuela. Es una cifra insoportable y dolorosa a la que no podemos ni queremos acostumbradnos", ha añadido.

"Hoy desde este Palau y desde el conjunto de la Comunitat Valenciana, señalamos el machismo, señalamos y aislamos a los agresores, y nos conjuramos a trabajar en una sociedad cohesionada, por la justicia social y las realidades igualitarias, y para construir el fundamento de un presente y un futuro libre de violencia, con hombres y mujeres libres e iguales", ha agregado.

PUIG: "ES DÍA DE AUTOEXIGIRNOS PARA AVANZAR MÁS RÁPIDAMENTE"

Previamente, en una concentración de mujeres separadas y divorciadas con motivo del 25N, Ximo Puig ha manifestado, sobre el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, que "está avanzando", pero ha reconocido que "hay que acelerar siempre mientras exista esta violencia que hace que la dignidad de las personas esté totalmente pisoteada, sobre todo la de las mujeres".

El 'president' ha considerado que "hoy es un día de clamar juntos y juntas y autoexigirnos para avanzar más rápidamente". Asimismo, ha recalcado que "la pandemia ha sido, además, un momento terrible para miles de mujeres que han tenido que soportar la violencia en sus casas de una manera aislada con toda la dificultad".

Y ha acabado: "Se está avanzando pero no al ritmo necesario. Mientras exista violencia machista esta no es una sociedad decente".

MINUTOS DE SILENCIOS EN CORTS

También Les Corts han guardado dos minutos de silencio, uno al inicio del pleno, en el que todos los diputados se han levantado de sus escaños, y otro a las 12.00, cuando representantes de varios grupos han bajado a la puerta del Palau dels Borja para unirse a una concentración de colectivos feministas. Al inicio del pleno, el president, Enric Morera, ha recordado a Alina, Mónica, Karina y Jéssica, las cuatro mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en la Comunitat Valenciana este año.