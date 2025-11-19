El Consell Valencià de Cultura celebra el Día de la Música con el 'Cant de la Carxofa' - CVC

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha celebrado este miércoles el Día de la Música, tres días antes de la fiesta de Santa Cecilia, que este año cae sábado, con la interpretación del 'Cant de la Carxofa', una música tradicional valenciana compuesta en los inicios del siglo XX.

En la tradición valenciana de la música teatralitzada hay celebraciones parecidas: como en Elche, en el Misterio, el ángel aparece dentro de una granada. Por su parte, en el Sexenio de Morella lo hace en una naranja. Y en los pueblos meridionales de l'Horta --y en la misma ciudad de Valencia, en la plaza de Carmen-- lo hace en una alcachofa.

En concreto, el acto ha empezado con unas palabras de bienvenida del presidente del CVC, José María Lozano, que ha dado paso a la alcaldesa de Castellar-l'Oliveral, Sol Verdeguer, "alma mater" de la celebración. La organización recalca que esta "es una de las pedanías de la ciudad donde se conserva mejor la tradición del 'Cant de la Carxofa".

Con todo, la alcaldesa ha agradecido al CVC la "cálida acogida" y "la oportunidad" ofecida para hacer conocer esta interpretación musical. Posteriormente, Vicent Torrent, músico y miembro del CVC, ha remarcado que este canto "se encuadra, musicalmente hablando, en la tradición occidental", al tiempo que ha presentado Enric Olivares y Rafael Roca, los dos profesores de la Universitat de València (UV), que han conversado sobre este canto en el contexto histórico, social y lingüístico de los siglos XX y XXI.

A continuación ha llegado la actuación del cuarteto de cuerda y clarinete, dirigido por el maestro Enric Parreño e interpretado por Paula García y Ángel Lino, violines; Teresa Roldán, viola; Carlos Llopis, violonchelo; y Mar Gimeno, clarinete. Con la voz de Maria Gimeno, quien ha hecho de ángel.

"Es imposible que las palabras puedan transmitir nunca la emoción y la comunión del arte musical por muy humilde que sea, a no ser que se centren en aspectos tangenciales o secundarios, lejos de la música en sí", subraya el Consell.

Asimismo, José María Lozano ha concluido el acto al remarcar el "trabajo persistente" de la institución sobre la música en todas sus variedades y hacia los músicos y los problemas a los cuales se enfrentan. "También, como es el caso de hoy, sobre la protección patrimonial necesaria de extraordinarias manifestaciones musicales nacidas en el seno de la sociedad valenciana, que tienen la virtud de unirla y que han podido perdurar por la fidelidad de tantos pueblos y ciudades", ha zanjado.