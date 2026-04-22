El Consell ve "ineficacia y persecución política" en la denuncia de Morant contra Gómez y celebra su archivo

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en rueda de prensa tras el pleno del Consell - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha considerado que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha demostrado "ser tan ineficaz en su gestión como ministra como en su intento de perseguir --políticamente-- a los consellers del Gobierno valenciano".

De este modo ha valorado que la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana haya archivado una denuncia presentada por el PSPV contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por presunto trato de favor a Ribera Salud en, entre otras cuestiones, la aprobación de la prórroga de cinco años para la gestión del hospital del Vinalopó.

En un comunicado, Barrachina ha subrayado que la Fiscalía Superior "ha archivado las diligencias abiertas por siete presuntos delitos, lo que confirma que no existía base alguna para las graves acusaciones vertidas por el Partido Socialista".

Asimismo, ha señalado que, mientras "se desestiman estas denuncias, la justicia investiga el presunto desfalco de 25 millones de euros en el ministerio que dirige Diana Morant, en el centro de referencia de investigación contra el cáncer", lo que para el Consell evidencia "una clara doble vara de medir".

El portavoz del Consell ha insistido en que el archivo de la causa pone de manifiesto "el uso irresponsable de denuncias sin fundamento con fines estrictamente políticos por parte del PSPV". En este sentido, ha criticado que los socialistas "hayan intentado generar una sombra de sospecha sobre la gestión sanitaria de la Generalitat mediante acusaciones que la propia Fiscalía ha descartado".

Además, Miguel Barrachina ha considerado que lo que "realmente le molesta a Diana Morant y a su partido es que en la Comunitat Valenciana se están logrando avances" que el PSPV "no fue capaz de conseguir". Así, ha destacado que el Consell de Juanfran Pérez Llorca "está reduciendo las listas de espera, ha incrementado en más de mil millones de euros la inversión sanitaria y en más de mil profesionales la plantilla del sistema público de salud".