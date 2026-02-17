El Conservatorio Municipal de Música José Iturbi ofrece un concierto benéfico este próximo jueves

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia Parroquial de San Nicolás acogerá el próximo jueves 19 de febrero, a las 19.30 horas, un concierto benéfico a favor de Manos Unidas, en el que participarán diversas formaciones del Conservatorio Municipal de Música José Iturbi.

La cita reunirá al Conjunto Barroco y a distintos grupos de cámara del centro en una primera parte, mientras que en la segunda intervendrá el coro Pequeños Cantores de Valencia, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El Conservatorio tiene el gusto de presentar en este concierto el resultado del trabajo desarrollado por su alumnado a lo largo del curso. Como institución dedicada a la formación de futuros músicos profesionales, considera "fundamental" culminar el proceso de estudio con la experiencia escénica ante el público, "elemento esencial para comprender y vivir la verdadera dimensión del oficio musical".

En esta línea, se ha convertido en un centro de referencia en materia musical y divulgador de cultura, y desde enero de 2025 es miembro del municipal 'Comité asesor de música de la ciudad de València' y está dentro del Plan Estratégico 'València Music City 2025-2030'.

El programa, íntegramente dedicado a la música barroca, contará con la participación del alumnado del aula de flauta de pico, bajo la dirección de la profesora Elisabeth Woltèche; del aula de oboe, a cargo de la profesora Olga Albiach Roig; y del aula de canto, dirigida por la profesora Belén Roig Martínez.

En todas las agrupaciones de música de cámara, el acompañamiento al clave estará a cargo del profesor repertorista Javier Caballero Ros, aportando "coherencia estilística y solidez interpretativa" al conjunto del programa. Como broche final, actuará el alumnado del Conjunto Barroco bajo la dirección del profesor Juan Carlos Civera Domínguez, con la participación de Nicolás Corrales Sánchez como solista de fagot.

Esta actuación pondrá el cierre a una velada que no solo mostrará el talento emergente del Conservatorio, sino que también reafirmará el poder de la música como vehículo de formación, expresión artística y solidaridad. La entrada tendrá carácter solidario a beneficio de Manos Unidas y tendrá un coste de 15 euros.