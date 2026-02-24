El Consorcio de Bomberos de Valencia interviene en más de 1.000 servicios por viento entre enero y febrero

Imagen de un servicio del Consorcio - CONSORCIO PROVINCIAL

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Bomberos de Valencia ha intervenido en 1.110 servicios por viento en menos de dos meses, coincidiendo con la sucesión de borrascas que han afectado al territorio, y que según ha indicado el diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, "prácticamente triplica el número de servicios por viento que habitualmente realizan nuestros efectivos de media a lo largo de todo un año, lo que da buena cuenta de la magnitud del fenómeno y de la importante respuesta desplegada".

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre el 20 de enero y el 17 de febrero se han vivido un total de ocho borrascas de gran impacto, desde la denominada Ingrid, a la última hasta la fecha, Pedro, recuerda el Consorcio a través de un comunicado.

En consonancia con estos fenómenos, entre el 24 de enero y el 18 de febrero de 206, en un periodo de 26 días, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha recibido por parte del 112 de la Comunitat Valenciana aviso de unas 2.500 incidencias relacionadas con el viento, de las que finalmente en 1.110 de ellas se han tenido que realizar intervenciones por parte de los efectivos del Consorcio.

La cifra de 1.100 intervenciones representa, en solo 25 días, casi el triple de la media anual, que se sitúa en unos 400 servicios por viento cada año, según los registros de hace al menos 20 años, lo cual da buena cuenta de la excepcionalidad del número y magnitud de los episodios de fuertes vientos vividos en este arranque de año.

Los trabajos de los efectivos del Consorcio se han centrado sobre todo en la retirada y aseguramiento de elementos desplazados o con riesgo inminente de caída sobre la vía pública, como árboles y ramas, cornisas, carteles, planchas metálicas, placas solares, o farolas, entre otros elementos habituales.

En todos los casos, la misión de los efectivos del Consorcio no solo es la retirada de los elementos ya desprendidos, sino también el aseguramiento preventivo de aquellos que presentan riesgo de caída en las zonas de uso público, con la prioridad de proteger la integridad física de viandantes y usuarios de la vía pública en general.

INCENDIOS

También los incendios de vegetación y forestales son un tipo de emergencia recurrente durante estos días, debido a la acción del viento a la hora de favorecer la propagación.

Además del aumento en el número de intervenciones, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha tenido que realizar durante este periodo un importante esfuerzo en movilización de recursos, activando diversos días su Procedimiento de Refuerzo por Situaciones Meteorológicas Adversas.

Un mecanismo que el Consorcio pone en marcha cada vez que la Generalitat Valenciana declara el nivel naranja de alerta por vientos. Aunque en este periodo se han ido alternado los niveles amarillos y naranjas, el Consorcio ha tenido que activar su refuerzo hasta en diez días. En total, hasta 65 efectivos más por día, adicionales a la plantilla diaria habitual, que se ha traducido en un refuerzo de toda la escala operativa, desde bomberos profesionales, a bomberos voluntarios, brigadas BRIFO, personal del Centro de Comunicaciones y Control y unidades de mando.

Según ha señalado el diputado de bomberos, Avelino Mascarell, "este incremento responde a un significativo esfuerzo organizativo por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que a finales de 2025 procedió a la actualización de su Procedimiento de Refuerzo, que entre otras novedades incorpora una dotación adicional de bomberos en cada parque principal cuando se declare una alerta meteorológica de nivel naranja en su ámbito de actuación".

La medida supone una "mejora sustancial" tanto en las condiciones de trabajo de los efectivos en contextos de especial complejidad como en la capacidad de respuesta ofrecida a la ciudadanía. Asimismo, esta política de refuerzos se enmarca en una estrategia de anticipación ante fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia e intensidad se han visto incrementadas en el contexto actual de cambio climático.