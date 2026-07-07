El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia interviene en 25 incendios este martes

Imagen de un incendio este martes - CONSORCIO

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, desde las 09.00 hasta las 20.00 horas de este martes, se ha movilizado a 25 avisos por incendios de vegetación y forestal en la provincia de Valencia, una situación asociada a la ola de calor.

De hecho, ante las previsiones meteorológicas de esta semana y el nivel extremo de riesgo de incendios forestales, el Consorcio mantiene activado desde ayer lunes un dispositivo especial de refuerzo con más bomberos, más BRIFO, personal de sala CCC y de escala de mando. Así, el dispositivo ordinario de 175 personas, se está incrementando estos días con 70 efectivos más en el día, tal como ha informado el Consorcio en un comunicado.

Muchos de los avisos por incendios de este martes se centran en matorrales, campos o solares con vegetación, así como dos incendios por rayo en terreno forestal, en La Yesa y Chera, producidos durante las tormentas que a primeras horas de la tarde han caído en el interior de la provincia de València.

El de Chera ya se encuentra extinguido, y en el de La Yesa se continúa trabajando aunque la evolución es positiva.