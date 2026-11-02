Controlado un incendio en unos descampados con restos de la dana Adam en la Font d'en Carròs tras reavivarse - CPBV

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) - Efectivos de bomberos han dado por controlado un incendio en unos descampados con restos de la dana Adam en la Font d'en Carròs (Valencia). El fuego se inició el pasado sábado y se ha reavivado este lunes.

En concreto, se originó a las 18.42 horas del sábado en unos descampados cercanos a naves vacías, donde había restos de la dana Adam que hace dos semanas afectó a las comarcas de la Safor y la Marina Alta, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Inicialmente, el fuego se extinguió en la noche del sábado al domingo. Los bomberos volvieron el domingo para refrescar la zona, al igual que este lunes por posible reavivación.

El incendio se ha reactivado a las ocho de la mañana de este lunes, tras lo que se ha dado por controlado a las 15 horas, con la participación de tres dotaciones de Oliva, Ontinyent y Gandia, así como el jefe de sector y el sargento de Gandia.