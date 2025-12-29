Controlado un incendio en una empresa de muebles de Vall d'Uixó que ha obligado a evacuar un centro de diálisis contiguo

Incendio en una empresa de muebles de La Vall d'Uixó - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón han controlado este lunes un incendio en una empresa de mobiliario en La Vall d'Uixó, que ha afectado a la totalidad de las instalaciones y ha obligado a desalojar de forma preventiva un centro de diálisis colindante debido a la humareda.

El fuego se ha declarado por la mañana en una empresa que se dedica a la venta y exposición de material de mobiliario para vivienda, han detallado desde el Consorcio. El incendio ha evolucionado rápidamente debido a las características de combustibilidad del propio material. Y hemos trabajado en la extinción siete dotaciones de bomberos.

Hasta siete dotaciones de bomberos han trabajado en el lugar, junto a un camión nodrica, una unidad de mando y una unidad de jefatura. A primera hora de la tarde, el Consorcio ha informado de que el fuego había afectado a la práctica totalidad de las instalaciones y de que se ha desalojado preventivamente un centro de diálisis colindante por si pudiera afectarle el humo.

A lo largo de la tarde, el Consorcio de Bomberos ha dado por controlado el incendio y dos dotaciones de bomberos se han quedado trabajando para terminar de extinguir el fuego.