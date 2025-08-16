Controlado el incendio forestal que ha obligado a desalojar varios chalés en Xàtiva (Valencia)

VALÈNCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Valencia han dado por controlado este sábado, sobre las 21.31 horas, el incendio forestal en Xàtiva, que ha obligado a desalojar varios chalés, según han informado el citado organismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y fuentes municipales.

Las mismas fuentes municipales han destacado que el desalojo de las viviendas se ha llevado a cabo como medida preventiva y ninguna ha sufrido daños.

El aviso del fuego se ha recibido sobre las 17.40 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado tres dotaciones de Xàtiva y bomberos voluntarios de Vallada, un coordinador forestal, ocho medios aéreos.

También se han desplazado para trabajar en las labores de extinción tres brigadas forestales BRIFO, un técnico forestal, un oficial, GERA con helicóptero V-990 del Consorcio y cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

En un primer momento, Emergencias ha señalado que el fuego ha obligado a desalojar una residencia de ancianos de forma preventiva y ha apuntado que algunas de las personas desalojadas han sido trasladadas al Hospital de Xàtiva mediante ambulancias y otras han sido llevadas por sus familiares.

No obstante, sobre las 20.05 horas, la Policía Local del municipio ha informado de la anulación de la evacuación preventiva de los ancianos de esta residencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF). Este nivel de alerta se decreta cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.