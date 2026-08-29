Controlado el incendio forestal de El Saler declarado el jueves

Un bombero realiza labores de extinción de incendios, a 28 de agosto de 2026, en El Saler, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de El Saler, que se originó este jueves, ha sido dado por controlado este sábado por la tarde, según ha informado la alcaldesa de València, María José Catalá, en declaraciones a los medios este sábado a última hora de la tarde. Por tanto, la situación del Plan Especial de Incendios Forestales de la Generalitat desescala a situación 3.

La primera edil ha señalado que los que los efectivos de bomberos continuarán refrescando la zona afectada durante los próximos días. "Han sido unos días de trabajo muy intensos", ha subrayado la alcaldesa, que ha celebrado esta "buena noticia" y ha agradecido a todos los efectivos de bomberos que han colaborado en las tareas de control del fuego.

Igualmente, ha comentado que ahora comienza una nueva etapa en la que el Ayuntamiento de València va a trabajar en un plan de reforestación para La Devesa. Y ha aseverado que se van a

seguir implementando las medidas hechas "en primer momento" de esta legislatura para "prevenir" e "intentar proteger" La Devesa. En este punto, ha recordado que en la actualidad se dispone de once cañones antiincendios en La Devesa.

No obstante, ha remarcado, "el proyecto es mucho más amplio y, por tanto, continuaremos implementando estas medidas y continuaremos protegiendo La Devesa porque es un espacio privilegiado de la ciudad de València". Y ha aseverado: "Nos reharemos de este incendio. Le ganaremos primero la batalla al fuego para darlo por extinguido y nos reharemos para poder continuar adelante y para continuar teniendo esta joya que tenemos en la ciudad de València".

Catalá también ha señalado que se ha incrementado la dotación de la Policía Local de València para vigilar La Devesa de El Saler tras el incendio y ha recordado que la CV-500 se mantiene cortada, así como la carretera 401. Por tanto, solo vecinos de la pedanía y residentes del camping podrán llegar por la CV-500 hasta la pedanía de El Saler. El resto de vecinos de los apartamentos de la zona, del Perellonet y El Palmar, tendrán que realizar el acceso exclusivamente desde Sueca. "Medidas que son incómodas, pero necesarias", ha reconocido Catalá.

Y también ha hecho hincapié en que la Guardia Civil está inmersa en la investigación para esclarecer el origen del fuego. Según la alcaldesa, "es muy importante que el trabajo de investigación sea muy efectivo". "Todos sabemos ya que esto es obra posiblemente de alguna persona que intencionadamente o no intencionadamente ha provocado este incendio. Por lo tanto, yo creo que para el Ayuntamiento de Valencia ahora lo importante es que la investigación del Seprona avance", ha apuntado.

"TIENE QUE PAGAR"

"Queremos saber --ha dicho-- qué ha pasado, queremos saber si es un pirómano, si es un incendio provocado, cómo ha sido, trasladar y volcar toda la información de la Policía Local de València, que tenemos información por parte de los vecinos, a la Guardia Civil, y que la Guardia Civil haga ese trabajo de investigación y de seguimiento, porque todos los vecinos de El Saler ya llevan muchos incendios intencionados, muchas circunstancias de estas características y yo pienso que la impunidad sobre un pirómano tiene que acabarse ya".

"Yo pienso que si una persona produjo esta catástrofe medioambiental en la ciudad de València tiene que pagar y no tiene que poder volver a poner un pie en La Devesa nunca más. Y creo que esa es una de las cuestiones que yo con más firmeza pido y reivindico", ha apuntado, para reclamar "una investigación ágil, certera y, sobre todo, que el procedimiento judicial sea contundente".

Por su parte, el inspector jefe de Bomberos del Ayuntamiento de València, David Roca, ha detallado que esta noche va a haber seis dotaciones en total trabajando en la zona, cinco pertenecientes al consistorio y una de Brigadas Forestales, así como alrededor de unas 30 personas.

Además, ha comentado que hay también la unidad de drones que, en este caso, es "primordial" para los bomberos para "poder ver esos puntos calientes con las cámaras infrarrojas que llevan" y "hacer el control toda la noche igual que hemos estado todo el día y todo el perímetro alrededor del incendio".