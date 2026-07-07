Controlado el incendio de Soneja (Castellón)

Vista del incendio de Soneja, a 5 de julio de 2026, en Soneja, Castellón, Comunidad Valenciana (España).
Vista del incendio de Soneja, a 5 de julio de 2026, en Soneja, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Javier Escriche - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 7 julio 2026 23:43
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CASTELLÓN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos ha dado por controlado a las 22.00 horas el incendio declarado este fin de semana en la localidad castellonense de Soneja.

Los efectivos continuarán trabajando hasta la extinción definitiva del incendio y recuerdan que por delante quedan "días muy complicados con condiciones propicias para que cualquier ignición provoque otro incendio importante".

Por ello, el Consorcio Provincial ha instado a evitar imprudencias y "aportar nuestro grano de arena para evitar un posible incendio".

La evolución del incendio ya había permitido a los vecinos desalojados regresar a sus viviendas y reabrir las carreteras a lo largo de esta jornada.

El director del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, Fernando Kindelán, ha asegurado por la mañana que la situación estaba bastante tranquila y no ha habido incidencias durante la noche. "No obstante, mantenemos cierta precaución porque las temperaturas están siendo muy altas", ha dicho.

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