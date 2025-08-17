Controlado un incendio en una zona de vegetación y broza en Lloma de Grossa, en Torremanzanas (Alicante)

Imagen de archivo de un camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado por controlado este domingo, sobre las 9.36 horas, un incendio en una zona de mucha vegetación y broza cerca de un barranco en Lloma de Grossa, en Torremanzanas.

En concreto, el fuego se ha registrado sobre las 07.42 horas de este domingo en el kilómetro 12 de la CV-780, según ha informado el citado organismo.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba pesada (BRP), una bomba nodriza ligera (BNL) con un sargento, un cabo, cinco bomberos del parque de La Montaña y un medio aéreo.

Ante la posible "fácil" propagación del incendio, se ha activado el medio aéreo, han apuntado los bomberos, al tiempo que han destacado que la "pronta" llegada de los medios terrestres y las descargas del medios aéreo han logrado evitar el avance del fuego, por lo que ahora mismo su evolución es favorable.